Turris, aumentano le pretendenti per Tascone: salgono a tre le squadre interessate dalla Serie B

Lavori in corso in casa Turris in vista della prossima stagione sportiva. Archiviata l'ottima annata, terminata con l'uscita anticipata dai playoff per mano del Foggia, i Corallini programmano il futuro. Non è ancora chiara la posizione del tecnico, Bruno Caneo: la straordinaria parentesi a Torre del Greco, considerato anche il contratto in scadenza a giugno, potrebbe chiudersi. Non mancano, infatti, le pretendenti interessate all'allenatore di Alghero. Nel frattempo, un pilasto dell'organico è finito nei radar di diverse società cadette. Si tratta del centrocampista Simone Tascone che, come ampiamente raccontato nei giorni scorsi, è seguito con attenzione dal Bari. Il club pugliese, ritrovata la Serie B, è intenzionata a ritornare alla carica per il mediano dopo i contatti dello scorso inverno. A gennaio la trattativa non andò in porto per la volontà della Turris di trattenere il classe 1997. L'ottimo rendimento in campionato ha, tuttavia, scatenato l'interesse di altre realtà della categoria superiore. I Galletti restano alla finestra e sono pronti a riprendere i contatti. Nelle ultime giornate, anche Cittadella e Ternana hanno deciso di muovere dei passi nei confronti di Tascone. Sullo sfondo resta altresì il Crotone, pista non primaria in seguito alla retrocessione in Lega Pro. Il calciatore campano ha dimostrato qualità importanti per la Serie C, lo step successivo potrebbe essere la consacrazione in cadetteria.