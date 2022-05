La Turris riflette sulla posizione di Caneo: due società monitorano il tecnico corallino

Giornate di riflessione in casa Turris. Archiviato lo straordinario campionato disputato, nonostante qualche difficoltà palesata nel corso del girone di ritorno, la formazione biancorossa sta studiando gli eventuali movimenti da portare avanti in vista dell'annata futura. Ci sarà qualche perfezionamento nell'organico, così come non sono escluse partenze illustri. Alcuni giocatori, che hanno contribuito alla causa corallina nell'ultima competizione, sono finiti nel mirino dei top-club di Serie C e Serie B. Il nocciolo della questione, però, riguarderà la figura dell'allenatore. Bruno Caneo, tra i più apprezzati della categoria, è in scadenza di contratto e per il prolungamento non ci sono stati passi avanti concreti. La società del presidente Antonio Colantonio è al lavoro per analizzare nel dettaglio la situazione, ma mancano poche settimane alla naturale scadenza. Due pretendenti, nelle ultime ore, si sono messe sulle tracce del tecnico di Alghero: il Mantova e il Crotone. Entrambe vogliono ripartire con un nuovo volto in panchina e l'attuale guida dei campani rappresenterebbe la soluzione più interessante. Con Caneo, d'altra parte, si è vista una Turris a tratti spettacolare. Nelle trame di gioco, nell'identità e nel senso di appartenenza. Non è un caso, infatti, che i Corallini siano stati tra le rivelazioni del torneo. Ore, dunque, calde nell'ambiente di Torre del Greco: c'è da sciogliere il rebus attorno al mister.