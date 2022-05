Bari e Crotone guardano in casa Turris: Tascone è un profilo gradito

Una crescita esponenziale alla corte di Bruno Caneo. Simone Tascone è stato uno dei motori dell'ultima stagione della Turris. Centrocampista totale, di qualità e quantità: il classe 1997 ha contribuito al cammino in campionato dei Corallini. Premiato col rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre per una durata fino al giugno del 2023, il mediano campano è finito nel mirino di due società. Il Bari e il Crotone hanno messo gli occhi sul ventiquattrenne, reduce da 31 presenze e 7 reti siglate con la maglia biancorossa. Numeri di rilievo per il tuttocampista, seguito dal direttore sportivo dei pugliesi e dal sodalizio rossoblù. I Galletti, rivali nell'ultima competizione di terza serie, hanno potuto constatare da vicino le caratteristiche del giocatore della Turris. I calabresi, dal canto loro, devono ricostruire la rosa per una rapida risalita in cadetteria: Tascone rappresenterebbe un valido elemento sul quale ripartire. Il team di Torre del Greco, tuttavia, cercherà di resistere ai tentativi esterni: qualora però giungesse un'offerta importante, il profilo partenopeo potrebbe seriamente salutare il Liguori. Molto dipenderà anche dalla scelta del tecnico: la posizione di Caneo, in scadenza di contratto, non è sicura e la dirigenza sta riflettendo sugli eventuali movimenti delle prossime settimane. Per il '97 di Napoli, dunque, resta viva l'ipotesi di una cessione: il Bari e il Crotone fanno sul serio e guardano interessate al cartellino.