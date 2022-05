La Turris programma il futuro, resta in bilico la posizione di Caneo. Il mercato chiama Franco e Tascone

Si è conclusa con una sconfitta - e con la seguente eliminazione anticipata dai playoff - la stagione della Turris. La formazione corallina, tra le rivelazioni dell'ultimo Girone C di Serie C, è stata superata dal Foggia nel Primo Turno degli spareggi e ha chiuso l'annata con la permanenza nella categoria. Nonostante il ko, i biancorossi possono ritenersi soddisfatti del cammino: un grande girone d'andata che ha stabilmente avuto i campani nelle posizioni di vertice. Poi, le difficoltà della fase di ritorno, complici anche le assenze di alcuni protagonisti nei momenti clou, hanno fatto scivolare Giannone e compagni nella zona centrale della graduatoria. E, soltanto all'ultimo turno della competizione, i ragazzi di Bruno Caneo hanno agganciato la griglia playoff. Il futuro, d'altra parte, è favorevole alla Turris: società solida, crescita evidente dell'ambiente e ottima programmazione sono alla base dei successi. Tuttavia, il club dovrà risolvere quanto prima alcune situazioni. Una su tutte quella riguardante il tecnico: il trainer di Alghero è in scadenza di contratto e si attendono novità circa il rinnovo. Non ci sarebbero incontri in programma nell'immediato, dunque resta incertezza attorno il prosieguo dell'avventura tra le parti. Discorso analogo per il centrocampista Daniele Franco: anche lui, col legame prossimo alla scadenza nel giugno 2022, potrebbe ripartire da una nuova esperienza. A gennaio, il sodalizio di Torre del Greco ha rifiutato più proposte: le pretendenti interessate non mancano, le prossime settimane potrebbero essere decisive. Questione totalmente diversa per Simone Tascone. Fresco di prolungamento fino al 2023, il mediano ha catturato l'attenzione dei palcoscenici più importanti. La Turris vorrebbe trattenerlo viste le qualità dimostrate nel corso della stagione. Il trampolino di lancio, però, è pronto e il classe '97 di Napoli potrebbe misurarsi con uno scenario adeguato alle sue capacità.