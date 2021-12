Turris, c'è il prolungamento del contratto di Tascone: "Il rinnovo ratifica il legame duraturo e forte col club"

Serie C Girone C

Allontanate le voci di mercato, accantonati gli interessi degli altri club. Simone Tascone e la Turris, un solido legame che si è rinforzato. Il centrocampista, tra i migliori calciatori per rendimento del Girone C di Serie C, ha rinnovato il contratto col club del presidente Antonio Colantonio. Un prolungamento scattato in automatico dopo il raggiungimento di un numero di apparizioni stabilite. Dunque, la naturale scadenza al 2022 - dopo il biennale firmato due stagioni fa - è posticipata all'estate del 2023. Spazzati via gli interessi dalla Serie B, con diverse squadre pronte ad assicurarsene le prestazioni.

Questa la nota societaria del sodalizio biancorosso: "La S.S. Turris Calcio rende noto l’avvenuto perfezionamento della clausola che, alla maturazione di un numero prestabilito di presenze e di minuti giocati nel campionato di Lega Pro in corso, prolunga automaticamente di un’altra stagione sportiva il vincolo contrattuale con il calciatore Simone Tascone. Pertanto, il centrocampista a classe 1997 è adesso legato al club corallino fino al 30 giugno 2023, allungando così l’originario contratto biennale (sottoscritto dalle parti nel settembre 2020) che avrebbe esaurito i suoi effetti al termine della stagione in corso".

Non sono mancate le dichiarazioni di Tascone, autore di 4 reti in 16 presenze in campionato: “Sono felicissimo di legarmi per un arco di tempo più lungo al progetto di una società ambiziosa come la Turris. Ho avvertito dal primo momento la fiducia della dirigenza e, in primis, del direttore Primicile, così come ho sempre sentito il supporto del mio agente Bruno Di Napoli nelle scelte professionali. Questo rinnovo va solo a ratificare un legame già duraturo e forte con il club e con la piazza. Le voci di mercato sul mio conto trapelate di recente non mi destabilizzano. Resto concentrato esclusivamente sugli obiettivi personali e del collettivo”.