Turris, la sconfitta nel derby e il borsino in vista del Potenza: le ultime in casa biancorossa

Serie C Girone C

Una domenica da dimenticare, un'uscita a vuoto da mettere alle spalle. Seppur la prestazione non sia mancata, per la Turris è arrivata la sesta sconfitta in campionato nel derby contro l'Avellino. Un crollo, quello del Liguori, che ha messo un freno alle quattro vittorie consecutive e che, al contempo, non ha ridimensionato gli obiettivi di una società sana. La programmazione e la progettazione a lungo termine continua e il traugardo playoff non è così utopico rispetto alle previsioni di qualche mese fa. La squadra c'è ed è viva, esprime un calcio moderno ed interessante e l'intero gruppo ha un'identità ben definita.

Ingredienti necessari per la scalata in classifica, aspetti chiave che contribuiscono a superare i momenti di difficoltà e le insidie che si paleseranno lungo il percorso. Rimuovere l'insuccesso con l'Avellino e riscattarsi sono due intenzioni precise e chiare dei ragazzi di Bruno Caneo. Si cercherà di ritrovare la giusta strada già dalla complicata trasferta sul campo del Potenza. I lucani, malgrado la terzultima posizione in graduatoria, sono pronti a dare una netta sterzata al campionato finora disputato. Dunque, il confronto dello Stadio Comunale Alfredo Viviani attirerà i riflettori della terza serie.

I Corallini sono al lavoro per proseguire la preparazione in vista dell'ostico appuntamento in esterna. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento, intervallata dal lavoro di videoanalisi dell’ultima gara giocata. Ancora differenziato per Ghislandi e Longo, la convocazione sarà legata alle valutazioni dello staff medico alla vigilia della partenza per il ritiro. A Potenza sarà assente Lorenzini, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. È entrato in diffida Esempio, il braccetto di destra dovrà fare attenzione al cartellino giallo.