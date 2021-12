Serie C/Girone C - Potenza e Turris non si fanno male: al Viviani è 0-0

Serie C Girone C

Situazioni differenti in classifica, il diciassettesimo turno del Girone C di Serie C propone l’incontro tra il Potenza e la Turris. I biancorossi di Bruno Caneo cercano punti di riscatto dopo il passo falso nel derby contro l’Avellino. Riprendere la marcia nella zona playoff è un imperativo per i Corallini, attesi dalla delicata trasferta sul rettangolo verde lucano. I rossoblù sono reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato disputate.

Il primo tiro che inaugura il match porta la firma di Ricci, la botta dalla distanza si impenna dopo una deviazione. Al 7’ è il palo a salvare i campani. Cross di Sepe dalla corsia sinistra, Banegas gira in torsione ma il legno sventa la minaccia. Al 19’ Giannone riceve e tenta la conclusione dai trenta metri, Marcone blocca senza problemi. Al 21’ Banegas avanza centralmente e da fuori scarica un mancino verso lo specchio che si spegne sul fondo. Al 29’ Coccia taglia in due la retroguardia ospite, salta Perina e calcia: Varutti salva sulla linea. Il numero 7 del Potenza ci riprova con un tiro ad incrociare che termina alto. Passata la mezz’ora, Giannone cerca la giocata già effettuata in precedenza: Marcone neutralizza. Non succede più nulla, all’intervallo è 0-0 all’Alfredo Viviani.

La fiammata d’apertura della ripresa è ad opera di Ricci con un tentativo da lontano che finisce il tragitto sul fondo. Il Potenza tiene il possesso e attorno all'ora di gioco si rende pericoloso con Sandri su assistenza di Banegas: la Turris e Perina tirano un sospiro di sollievo per l'errore del centrocampista. Al 62' Gigli, di mestiere difensore, si veste d'attaccante e sviluppa l'iniziativa della domenica. Controllo, doppio palleggio e girata di sinistro che sibila il palo con Perina immobile. I rossoblù schiacciano i biancorossi nella metà campo e accarezzano il vantaggio con la giocata di Ricci e il mancato impatto di Zagaria. La sfida si chiude con un piazzato di Franco bloccato da Marcone. I tre fischi chiudono l'incontro del Viviani, Potenza e Turris si dividono il bottino.

Il tabellino

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli (70' Carneglutti); Coccia, Ricci (82' Salvemini), Zenoni, Sandri (70' Zagaria), Sepe; Banegas, Volpe (60' Sessa). A disposizione: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli. Allenatore: Trocini

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Finardi (87' Loreto), Tascone, Franco, Varutti; Giannone (78' Longo), Leonetti (87' Pavone), Sartore (56' Bordo). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Palmucci, Iglio, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo

Arbitro: Gualtieri di Asti

Ammoniti: Gigli, Sartore, Matino, Sepe, Giannone, Leonetti, Piana