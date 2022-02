Turris, che stangata per Longo. Il Giudice Sportivo si pronuncia: cinque giornate di squalifica

Serie C Girone C

Emergenza difensiva apparentemente rientrata e una nuova tegola che si abbatte sulla Turris. Le cinque sconfitte consecutive e il periodo tutt'altro che favorevole non sono le uniche note stonate nell'ambiente biancorosso, deciso a voltare pagina col match dell'infrasettimanale contro il Foggia. I ragazzi di Bruno Caneo, infatti, si preparano alla partita di martedì 22 febbraio, valida per il recupero della terza giornata di ritorno, con i pugliesi allo Stadio Amerigo Liguori.

Il tecnico corallino, per l'impegno in agenda, perde lo squalificato Salvatore Longo. L'attaccante, dopo il doppio colpo proibito rifilato ad un avversario in quel di Palermo e la conseguente espulsione, non sarà a disposizione del gruppo. Il Giudice Sportivo, d'altra parte, si è espresso ed ha fermato il classe 2000 per cinque turni. Di seguito, la motivazione:

"Squalifica per cinque gare effettive, Salvatore Longo (Turris) per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone in gioco in altra zona del terreno, lo colpiva prima con una gomitata al volto e successivamente con un pugno sulla bocca, provocando fuoriuscita di sangue e la caduta dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38, ultima parte, C.G.S, valutata la gravita? della condotta, perpetrata con pallone distante e con due colpi violenti e pericolosi, e considerate le conseguenze dannose provocate all'avversario".