Terremoto, forti scosse avvertite anche da calciatori e staff del Napoli nel ritiro di Pozzuoli

Mattinata non semplice nel ritiro del Napoli a Pozzuoli, a pochissime ore dalla sfida contro il Frosinone, in programma alle 12.30 allo stadio Maradona.

Le forti scosse di terremoto registrata intorno alle 9.45 nella zona flegrea e a Napoli, infatti, sono state avvertite nitidamente da tutta la squadra e lo staff azzurro.

"Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 9.45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’hotel Serapide a Pozzuoli", scrive il giornalista Carlo Alvino su X.

Intanto è stato diramato l'elenco dei convocati per il match contro i laziali, che non comprende gli infortunati Olivera, Juan Jesus e Contini.