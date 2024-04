Napoli-Frosinone, Calzona deve rinunciare a due difensori

E' il reparto difensivo a creare qualche grattacapo a Francesco Calzona per il 'lunch match' contro il Frosinone. Il tecnico del Napoli, infatti, perde due elementi del pacchetto arretrato per la sfida del Maradona.

Oltre ad Olivera, infortunatosi contro il Monza e che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo anche nella seduta di sabato, anche Juan Jesus non sarà in campo contro i laziali a causa di una sciatalgia che lo ha tenuto fermo nelle ultime ore.

Problemi anche per il portiere Nikita Contini, che ha saltato la seduta di allenamento per gonalgia.

La società ha reso noto che i tornelli dell'impianto di Fuorigrotta apriranno alle ore 10.00. Nel frattempo buone notizie dalla Primavera azzurra, vittoriosa per 3-0 sul campo del Crotone grazie ai gol di Gioielli, Vigliotti e Vilardi.