Stadio Maradona, ass. Ferrante: "Servono 100 milioni per ristrutturarlo. Deve essere pronto per il 2026"

“Manca un progetto per rendere lo stadio Maradona moderno e che possa entrare in Euro 2032. Manca ancora un progetto, siamo fiduciosi che il Napoli lo presenterà a breve e in un intervento governativo. Giovedì ci sarà un importante summit della cabina di regia per Bagnoli per sbloccare la situazione che va avanti da tanto tempo. A Bagnoli c’è lo scempio del parco dello sport che è stato inaugurato e non è stato mai messo in funzione. Il progetto non fu fatto in modo adeguato, nessuno degli spazi era a norma. Impossibile che associazioni private potessero gestire uno spazio del genere, era illogico. Si è costruito su un terreno che non è stato bonificato, fu una cosa assurda e per fortuna si è fermato. Avremmo avuto enormi problemi di salute per i cittadini”. Così l'assessora allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante ha parlato ai microfoni di TvPlay del futuro dello stadio Maradona.

I rapporti tra il Napoli e il Comune e la questione pista d'atletica

“I rapporti tra il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis sono ottimi, ma a livello amministrativo non si può procedere senza un progetto. Immagino che la società lo stia preparando, è interesse della società che il Maradona possa diventare a norma e soprattutto uno stadio ospitale, aperto non solo allo sport ma anche al turismo. I tempi del progetto? Se pensiamo che lo stadio dev’essere pronto per il 2026 i tempi sono stretti. Non possiamo perdere altro tempo. Il sindaco ha parlato con De Laurentiis e lo sta incalzando sulla presentazione del progetto. Voglio dire che la ristrutturazione del Maradona e e l’accessibilità ad Euro 2032 non passa solo per la pista d’atletica. È ovvio che il Napoli voglia eliminarla, non demonizziamo la pista d’atletica ma consideriamo che non esiste solo il popolo del calcio. C’è bisogno di una pista d’atletica come si deve, potrebbe essere a Bagnoli, al Collana o altrove. Tengo a ribadire che il Comune non se ne lava le mani”.

100 milioni di euro per la ristrutturazione

“Il ministro Abodi sa che è difficile che possano arrivare fondi statali, il Comune dovrà mettere dei fondi, ma per ristrutturare lo stadio serviranno 100 milioni. Sappiamo che non sarà possibile”, ha concluso l'assessora Ferrante.