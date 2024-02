Questione stadio, De Laurentiis: "O mi danno il Maradona entro 120 giorni o lo costruisco probabilmente ad Afragola"

Nel corso della lunghissima conferenza stampa a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della questione stadio e della possibile costruzione di un impianto fuori dalla città.

"A Manfredi l'ho detto. O ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni, o io me lo vado a fare da un'altra parte. Non è una provocazione. Se non me lo danno a Napoli, io probabilmente lo costruirò ad Afragola, se ho questa possibilità. Afragola ha la metropolitana che arriverà lì, oltre all'implementazione della ferrovia anche per la Napoli-Bari", ha spiegato il presidente del Napoli.