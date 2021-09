Sorrento, duplice acquisto per potenziare l'organico: Cioffi potrà contare su Diop e Sicuro

La dirigenza rossonera sta operando in maniera attiva sul mercato. Non si arrestano i movimenti in entrata per i costieri, annunciati due nuovi volti

C'è ancora attesa per la prima stagionale. Il Sorrento non prenderà parte al turno preliminare di Coppa Italia di categoria, ma accederà direttamente alla fase successiva. Il debutto nel torneo avverrà il prossimo 22 settembre allo Stadio Italia, ci sarà in programma il derby rossonero con la Nocerina. Tuttavia, l'esordio si concretizzerà a Marigliano nel weekend precedente per la giornata d'apertura del Girone H di Serie D.

Con l'orologio puntato al ritorno sul rettangolo da gioco, la società lavora per definire e ultimare la rosa a disposizione di mister Renato Cioffi. Nelle ultime ore, i costieri hanno annunciato gli innesti di due profili d'esperienza e di livello. Il centrocampista Ousmane Diop e il laterale destro Ciro Sicuro sono nuovi giocatori del Sorrento.

Ousmane Diop

Sui canali di riferimento del club è apparsa la nota ufficiale dell'acquisto del senegalese: "Fisicità ed atletismo per il centrocampo del Sorrento: Ousmane Diop è un nuovo calciatore rossonero. Nato a Thies in Senegal il 3 Giugno del 1994, Diop - cresciuto nel settore giovanile del Catania - ha esordito tra i professionisti nel Martina e militato in D - tra le altre - con Campobasso, Gelbison e Francavilla. Sempre in D, ha vinto due campionati consecutivi con Potenza e Bisceglie. Nelle ultime 2 stagioni è stato protagonista in Abruzzo con Chieti e Angolana. Adesso, completerà la mediana del Sorrento".

Diop si è detto soddisfatto di poter indossare la casacca dei costieri: “Sono molto contento di poter giocare con la maglia rossonera. Sin dalle prime telefonate ho sentito la fiducia della società, fondamentale per me è la presenza di mister Cioffi che ho avuto già come allenatore a Bellaria. Non vedo l’ora di lottare per questa maglia e mettermi a disposizione dei compagni per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Ciro Sicuro

È seguita l'ufficialità dell'esterno difensivo dell'ex Cassino che andrà ad impreziosire la batteria di Cioffi: "Classe 2000, terzino destro, Ciro Sicuro è un nuovo calciatore del Sorrento. Arriva dal Cassino, Sicuro è nato a Napoli ma è cresciuto nel vivaio del Palermo per poi esordire tra i professionisti a Rende e proseguire la sua avventura in C a Cava de’ Tirreni. Lo scorso anno la prima esperienza in D a Picerno prima - appunto - del passaggio al Cassino. Adesso la nuova avventura con la maglia rossonera".

Prime parole da rossonero anche per Sicuro: "Sono molto felice di arrivare in questa piazza, una città famosa in tutta il mondo che vanta una tifoseria importante. Sono carico e darò tutto me stesso. Ringrazio innanzitutto il presidente, il direttore, il mister e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno dato e sono sicuro che riuscirò a ripagarla. Ci aspetta una grande annata".