Serie D - Svelato il calendario del Girone H: Nola, Mariglianese, San Giorgio e Sorrento conoscono le pretendenti nel torneo

La Serie D è pronta ad entrare nel vivo. Il massimo torneo dilettantistico debutterà con la prima giornata tra dieci giorni. Sono quattro le squadre del territorio partenopeo chiamate a sfidare le realtà pugliesi nel Girone H. Il riammesso Nola, il confermato Sorrento e le neopromosse San Giorgio e Mariglianese. Anche altre due campane, Nocerina e Casertana, sono state inserite nello stesso raggruppamento.

Proprio i Falchetti accoglieranno i bruniani per il turno d'apertura del campionato, per i granata ci sarà la trasferta con la Virtus Matino. Non mancheranno i derby sul suolo napoletano, in agenda c'è il testa a testa tra biancocelesti e rossoneri all'esordio. Nola e San Giorgio disputeranno il match casalingo soltanto alla seconda giornata rispettivamente contro Nardò e Lavello. Al Sorrento toccherà il confronto interno con la Virtus Matino, mentre la Mariglianese sarà attesa dal Rotonda. Alla terza ci sarà l'incontro tra le due nuove arrivate allenate da Luigi Sanchez e Luigi Squillante.

Di seguito, il calendario completo del Girone H e i percorsi relativi alle squadre appena citate: