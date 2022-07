Serie D - Tris di ufficialità per la Palmese, nuovo difensore in casa Nola. Conferma per l'Afragolese

Giornata di ufficialità per la Palmese. Il club rossonero si è assicurato la permanenza in gruppo dell'under Idioma Pacifico, dell'estremo difensore Francesco Emanuele Stasi e del difensore Domenico Todisco:

"Giocherà ancora in rossonero il classe 2003 Idioma Pacifico, difensore tatticamente educato e di spiccata personalità, piede destro e duttilità che gli consente di essere impiegato sia da terzino che da centrale. Prodotto del settore giovanile della Salernitana, già in D con il Nola, arriva a Palma sul finire della scorsa stagione e trova poco spazio da titolare in una rosa già rodata e lanciata alla vittoria del campionato ma lega subito con i compagni e scatta la scintilla con la piazza che lo porta ad accettare con entusiasmo la permanenza. Quest’anno avrà modo di trovare maggior impiego e siamo certi che ci darà un importante contributo.

La nostra 7,30 affidata ancora al giovanissimo ma già esperto Francesco Emanuele Stasi. Il portiere napoletano classe 2001 in questa stagione ha dato ampie garanzie, costituendo insieme a Munao quella che può considerarsi senza dubbio la coppia di portieri più forte dell’Eccellenza. In ogni caso Stasi ha maturato gran parte della propria esperienza proprio nel campionato di serie D, indossando le maglie di Pomezia, Flaminia e quelle pesanti di Taranto e Fidelis Andria.

Giocherà e correrà ancora con noi Domenico Todisco, calciatore dalle doti atletiche uniche, specializzato nel dribbling e ottimo assistman, prenderà parte alla sua terza stagione in rossonero. Anche per lui un ritorno nella categoria che conosce meglio, la D già affrontata con le maglie di Sorrento e Nola, è ormai un calciatore maturo e la sua mentalità vincente e la dedizione al lavoro saranno di esempio per i più giovani".

Il Nola, invece, ha acquistato il cartellino di Fabrizio Bontempo: "Il difensore classe 1989 è un nuovo colpo di mercato del Nola che così aggiunge un altro profilo di esperienza al reparto difensivo dopo le riconferme di D’Orsi e Cassandro. Nativo di Capo d’Orlando, in Sicilia, Bontempo è stato capitano del Paternò, con cui ha disputato due campionati di Serie D ed uno d’Eccellenza (vincendolo) e in passato ha ben figurato anche con il Città di Sant’Agata".

L'Afragolese si accerta le qualità di Alessio Esposito: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver rinnovato il contratto per un'altra stagione con il calciatore Alessio Esposito. Titolare inamovibile del cerchio del centrocampo rossoblù la scorsa stagione, Esposito è un'importante riconferma per il nuovo assetto tattico di mister Cioffi. Motorino inesauribile, Alessio è stato uno dei protagonisti dell'entusiasmante cavalcata conclusasi poche settimane fa, che ha portato la formazione rossoblù a sfiorare un sogno chiamato serie C. L'ennesima riconferma di una rosa di tutto rispetto, che va delineandosi sempre di più con i nuovi innesti inseriti giorno dopo giorno".