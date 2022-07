Serie D - Rinnovi in casa Afragolese, Nola e Palmese. Un nuovo profilo raggiunge Sorrento

Conferme per Afragolese, Nola e Palmese, un nuovo volto nel Sorrento. Le società di Serie D si muovono in vista del futuro, è iniziata l'opera di costruzione delle squadre che affronteranno i prossimi campionati. Il club rossoblù ha annunciato la permanenza del difensore Francesco Forte: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver rinnovato il contratto per un'altra stagione con il calciatore Francesco Forte. Pilastro difensivo della retroguardia rossoblù la scorsa stagione, Forte è stato uno dei calciatori più ammirati ed apprezzati dalla tifoseria. Oggi la firma sul contratto che lo legherà per un'altra stagione all'Afragolese". Queste le sue dichiarazioni dopo aver firmato il rinnovo contrattuale: "Rinnovare con l'Afragolese era una delle mie priorità. Approdare in una piazza, essere apprezzato per ciò che hai fatto sul terreno di gioco e riuscire ad amare questi colori, hanno fatto si che questo legame non finisse. Non vedo l'ora di ricominciare a sudare insieme ai miei compagni, con la consapevolezza e soprattutto la voglia di poter regalare le soddisfazioni che una piazza del genere merita".

Rinnovo a centrocampo per i bruniani che si assicurano ancora le prestazioni di Giuseppe Staiano: "Giuseppe Staiano sarà ancora un calciatore del Nola. Il giovane centrocampista classe 2001 è stato infatti confermato in rosa per la prossima stagione. La firma è arrivata nelle ultime ore alla presenza del presidente Nappi e della dirigenza. Staiano rinforzerà quindi i ranghi di mister Rogazzo, avendo ricevuto ancora una volta il gradimento della società sulla scorta di quanto di buono fatto nel passato campionato. Per Staiano anche una rete col Nola, importantissima, contro il Team Altamura in trasferta. Fu quello un gol fondamentale per il ragazzo ma anche per il Nola che chiuse quella gara sul 2-0, decretando in pratica la salvezza anticipata e la permanenza in D. Oltre alle 17 presenze col Nola, sono da segnalare per il centrocampista di Vico Equense anche le esperienze con Foggia, Follonica Gavorrano, Fermana e Biancavilla". "Abbiamo fatto bene nella passata stagione, soprattutto nella parte finale – ha affermato Giuseppe Staiano – La società ha già fatto ottime cose ed ora ha un progetto ancora più vincente. I tifosi per noi sono importanti, si è visto l’apporto che ci hanno dato a partire dalla trasferta di Molfetta. Ci hanno dato una spinta fondamentale, sono sicuro lo faranno anche quest’anno. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni insieme".

Pietro Cardone resterà in forza alla Palmese: "È cresciuto con noi ed insieme a noi, Pietro Cardone sarà ancora rossonero tanto che ormai ne possiamo parlare come di un “veterano” perché per lui la prossima sarà la stagione n.5. Calciatore dalla tecnica sopraffina, ha fatto innamorare allenatori e DS in giro per l’Italia ma la sua priorità e la sua casa non poteva che essere la Palmese. In bocca al lupo Pietro, onora la maglia e la città". Infine, Luca Mercuri è un nuovo giocatore del Sorrento: "Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di ufficializzare il tesseramento di Luca Mercuri. La giovane mezz'ala, classe 2001, vanta 60 presenze e 7 reti in Serie D - collezionate con le maglie di Lavello (girone H) e Cannara (girone E)". Queste le sue parole: "Ringrazio la società per la fiducia, è un onore, oltre una grande gioia, vestire questa maglia. Darò il massimo per questi colori sperando di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi ed a questa meravigliosa città. Forza Sorrento".