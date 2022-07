Fusco non si muoverà, la Palmese annuncia la permanenza: "Meglio averlo con noi piuttosto che affrontarlo da avversario"

Una nuova conferma nell'organico di Mario Pietropinto. La Palmese, conquistata la promozione in Serie D, si sta muovendo per allestire una squadra di categoria in vista del prossimo campionato. Dopo le certezze Fabio Laringe e Stefano Cozzolino, la società rossonera ha annunciato un'altra permanenza nella brigata. Si tratta del centrocampista Giulio Fusco, autore di una grande annata con la casacca rossonera: "Lo avete eletto miglior giocatore della stagione e del resto Giulio è un altro di quelli che i gradi se li conquista sul campo con abnegazione, sacrificio e massimo impegno. Ragazzo educato e calciatore eccellente, uno di quelli che è sempre meglio avere in rosa piuttosto che affrontare da avversario. La D è un campionato lungo e difficile, sapere che a difendere la casacca rossonera ci sarà pure lui ci rende tutti più sereni. In bocca al lupo Giulio, onora la maglia e la città".