Afragolese, Elefante prolunga l'avventura in rossoblù: "Orgoglioso di continuare qui"

Prolungato il contratto di Salvatore Elefante. È questa la seconda notizia di giornata dell'Afragolese. Il club rossoblù, con una nota ufficiale, ha annunciato il rinnovo per l'attaccante: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver rinnovato per un'altra stagione il contratto con il calciatore Salvatore Elefante. Arrivato nella seconda parte della stagione passata dopo l'esperienza con il Portici, Elefante si è fatto trovare subito pronto ed ogni qualvolta è stato chiamato in causa, ha fatto valere ed ammirare le sue enormi potenzialità nel reparto offensivo. Due le reti segnate la scorsa stagione, una delle quali messe a referto nella finale Playoff a Sassari contro la Torres, che però non è servita all'Afragolese nell'impresa di vincere la partita".

Queste le parole di Elefante: "Sono davvero contento di poter vestire ancora una volta questi colori importanti. Quando ci fu la possibilità di un eventuale passaggio all'Afragolese, non ci pensai due volte e sposai da subito il progetto, immedesimandomi in esso ed apprezzando giorno dopo giorno una realtà bella ed avvincente. La società anche quest'anno sta facendo grossi sforzi, i calciatori annunciati sono di grande spessore capitanati da un allenatore molto bravo e con parecchia esperienza. Sono orgoglioso di farne parte anch'io e sono già pronto per lavorare duramente e poter far felice una tifoseria che merita palcoscenici importanti."