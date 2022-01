Serie D/Girone I - Il Portici vince in trasferta: battuta la Sancataldese con tre reti

Una vittoria preziosa, un successo chiave in ottica salvezza. Il Portici mister Savio Sarnataro torna a conquistare tre punti dopo tre partite senza hurrà. I partenopei si affermano in trasferta sul campo della Sancataldese: allo Stadio Valentino Mazzola va in scena un confronto che non ammette repliche da parte dei locali. Un tris netto, schiacciante e meritato per la compagine campana che si rilancia in classifica. Superati proprio i siciliani in graduatoria, la squadra di Giovanni Campanella incappa nel secondo ko di fila.

Una partenza migliore per gli ospiti che sbloccano il risultato dopo appena diciotto giri di cronometro. A segnare la rete del vantaggio è Maranzino con una parabola perfetta direttamente da calcio piazzato dalla distanza. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni in ottica punteggio. Ad avvio ripresa, esattamente al 48', ci pensa Filogamo con un sinistro perfetto a raddoppiare e spedire in orbita il Portici. Nelle battute conclusive c'è gioia anche per Scala che, servito da Romano, si invola da solo in contropiede e mette in ghiaccio la vittoria all'88'. Il prossimo impegno riserverà il match esterno col Giarre per i campani, mentre i siciliani attenderanno il Paternò.

Il tabellino

Sancataldese: Valenti; Mascali ,(46' Fuschi) Vitolo (39' Canino), Ferotti, Burcheri; Cess, Brunetti, Calabrese (62' Manno); Tuccio (70' Liga), Rotulo; Balistreri. A disposizione: La Cagnina, Buonocore, Salvo, Bucceri, Cenci. Allenatore: Campanella

Portici: Schaeper; Russo, Cirillo, Maranzino, Scala, Manfrellotti, Silvestre, Carotenuto, Riccio, Marino (66' Stallone), Filogamo (73' Romano). A disposizione: Zizzania, Izzo, Pisani, Guida, Piccolo, Castagna, Calvanese. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Tricarico di Verona (Cerrato-Storgato)

Marcatori: 18' Marino, 50' Filogamo, 87' Scala

Ammoniti: Russo, Scala