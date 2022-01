Serie D/Girone H - Il Sorrento rimedia una sconfitta allo Stadio Italia: tris dell'Audace Cerignola

Si ritorna in campo dopo un lungo periodo d'assenza. Il Sorrento di mister Renato Cioffi ospita l'Audace Cerignola allo Stadio Italia. Un incontro che mette davanti due squadre con ambizioni differenti: i rossoneri puntano a scalare la graduatoria per insidiare la zona playoff della classifica, i pugliesi mirano a consolidare la posizione in vetta.

Il match si apre subito col vantaggio gialloblù. Al 9' rovesciata di Sirri dagli sviluppi di un angolo, Del Sorbo respinge corto sui piedi di Malcore, abile a ribadire in rete da due passi. Al 15' Longo, con una finta di corpo, si crea spazio per una conclusione dalla distanza: Del Sorbo neutralizza la sfera. Al 20' La Monica si mette in proprio con un tiro dai venticinque metri: traiettoria alta. Al 33' traversone di Rizzo intercettato da un avversario, il pallone arriva a Petito che alza la mira. Nel finale di frazione è miracoloso l'estremo difensore locale per due volte su Achik: un doppio riflesso provvidenziale e che tiene in partita i compagni. Ad avvio ripresa, però, gli ospiti raddoppiano con Malcore: il destro incrociato dal limite si insacca. Al 54' ancora l'attaccante pugliese crea pericoli alla difesa partenopea. Al 57' disimpegno errato di Romano in uscita, Malcore serve Giacomarro che batte Del Sorbo da distanza ravvicinata. Il Sorrento prova a rientrare in gara con gli stacchi di Virgilio e Cacace al 64', il reparto arretrato dell'Audace si salva. Al 68' Cacace fallisce un calcio di rigore disinnescato da Tricarico. Nelle battute conclusive, il Cerignola sfiora il poker in due occasioni con Mincica e Achik.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Romano, Virgilio (66' Selvaggio), Cacace, Mansi, Petito (66' Manco), Mezavilla (46' Tedesco), Ripa, La Monica (46' Gargiulo), Carrotta. A disposizione: Volzone, Ferraro, Di Palma, Diop, Acampora. Allenatore: Cioffi

Audace Cerignola: Tricarico, Basile, Allegrini, Sirri, Dorval, Longo, Agnelli, Giacomarro, Achik, Malcore, Loiodice. A disposizione: Trezza, Manzo, Maltese, Muscatiello, Botta, Palazzo, Mincica, Russo, Vitiello. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Nicolò Rodigari di Bergamo

Assistenti: Alessandro Gennuso di Caltanissetta - Marco Campanella di Agrigento

Marcatori: 9' Malcore (AC), 47' Malcore (AC), 57' Giacomarro (AC)

Ammoniti: Ripa (S), Sirri, Basile (AC)