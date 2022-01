Serie D/Girone H - La Casertana vince col brivido sul campo del San Giorgio: decide Favetta in extremis

Due formazioni in un momento di difficoltà e con risultati tutt’altro che entusiasmanti nel recente periodo. Eppure, gli obiettivi e le ambizioni sono contrastanti. Il San Giorgio del neo-tecnico Salvatore Ambrosino, reduce da due sconfitte consecutive, deve rialzare la testa per provare ad agguantare il traguardo salvezza. Al Paudice, però, arriva la Casertana di Vincenzo Maiuri, chiamata al riscatto dopo i quattro ko nelle ultime cinque partite disputate.

Il primo tentativo verso la porta avversaria è di Varela: l’attaccante granata si coordina di testa, Bovenzi risponde presente al 6’. Passano due minuti sul cronometro e una punizione di Sansone diretta in area di rigore crea apprensione a Bellarosa, chiamato ad intervenire per evitare guai. La partita è equilibrata, al 29’ i Falchetti si divorano una buona occasione. Favetta parte sul filo del fuorigioco e si presenta davanti a Bellarosa: tocco sotto per beffare l’estremo difensore che riesce a smanacciare. Al 34’ tiro-cross velenoso di Mancini, Bovenzi devia in tuffo. La frazione iniziale va in archivio senza reti e col punteggio bloccato. Ad avvio secondo tempo il palo nega la gioia a Favetta ancora davanti a Bellarosa. Al 52’ il portiere locale si oppone all’iniziativa di Sansone che, innescato, scarica di prima intenzione. La replica dei padroni di casa è una botta dalla distanza di Caprioli, Bovenzi toglie il pallone dall’incrocio. Al 70’ dagli sviluppi di un angolo Rainone stacca e colpisce la traversa. Sul ribaltamento di fronte, il diagonale di Varela non è preciso. Al 77' Favetta vede annullarsi un gol per posizione di offside. In pieno recupero, il direttore di gara Bouabid segnala un calcio di rigore per i rossoblù: dal dischetto si presenta Favetta che non sbaglia e regala il successo a Maiuri. Vittoria esterna per la Casertana sul campo del San Giorgio che cade in extremis.

Il tabellino

San Giorgio: Bellarosa, Ruggiero, De Siena, Caprioli, Di Pietro, Raucci, Imputato, Greco, Varela, Argento, Mancini. A disposizione: Barbato, Improta, Luongo, Onesto, Paradiso, Scalzone, Sepe, Strazzullo, Zavarone. Allenatore: Ambrosino

Casertana: Bovenzi, Salto, Rainone, Vacca, (68’ Addessi) Mansour (78' Felleca), Sansone, Monti, Rossi, Maresca (62’ Chinappi), Carannante, Favetta. A disposizione: Trapani, Di Somma, Feola, Nicolau, Capitano, Colacicchi. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Adil Bouabid di Prato

Assistenti: Bruno Dattilo di Roma 1 - Luca Mantella di Livorno

Marcatori: 94' rig. Favetta (C)

Ammoniti: Imputato, Caprioli, Raucci (SG) Maresca, Sansone, Carannante, Addessi (C)