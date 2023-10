Troppo Siracusa al San Ciro, Portici demolito dall'uragano Maggio. In gol anche Alma, Arcidiacono e Favetta

Pesante sconfitta interna per il Portici contro la corazzata Siracusa, al San Ciro è una gara senza storia: manita per gli uomini di Cacciola e sabato da dimenticare per la squadra di Ciaramella. Archiviata una prima fase di studio, con tanti contrasti in mezzo al campo e poche azioni offensive, al 19' si scatena l'uragano Maggio. L'attaccante salta De Luca, costretto a commettere l'irregolarità. Fallo da ultimo uomo, calcio di rigore e cartellino rosso per il portiere. Dal dischetto, il bomber ospite non sbaglia e stappa la sfida. Al 33' percussione di Sena dalla sinistra e conclusione verso la porta che si alza sopra la traversa. Passano due minuti e ancora Maggio lascia il suo timbro sul match con un guizzo che vale il raddoppio. In avvio di ripresa il bomber veste l'abito dell'assist-man, ma Vacca manda sul fondo con il destro. Il numero 11 ci riprova al 53', questa volta di testa dopo uno spunto di Faella, la sfera però finisce a lato. Al 56' ci pensa Alma a mettere in cassaforte il successo e altri tre punti che fanno volare il Siracusa sempre più in alto. Prove di poker altresì per la formazione di Cacciola che gonfia ancora la rete all'80' con Arcidiacono. Nel recupero Favetta completa l'opera con il 5-0 definitivo. Giornata da dimenticare per il Portici che non scenderà in campo nell'infrasettimanale e osserverà un turno di riposo.