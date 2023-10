L'Ischia Calcio ritrova il successo al Mazzella: Cassino sconfitto, Baldassi match winner dagli undici metri

Prima vittoria al Mazzella, seconda in campionato. L’Ischia Calcio dimentica il ko con la Boreale e strappa i tre punti al Cassino, arrivato sull’isola con grande fiducia dopo gli ultimi risultati ottenuti. La squadra di Enrico Buonocore si prende i tre punti in palio con un calcio di rigore trasformato da Baldassi ad inizio secondo tempo.

Fasi di studio tra le due formazioni in avvio di partita, i padroni di casa ci provano con due azioni sviluppate a destra mentre gli ospiti rispondono con una punizione di Mele bloccata da Gemito al 13’. Passa qualche minuto e in casa gialloblù si accende Damiano, la sua conclusione dal limite però viene neutralizzata dalla difesa. Al 20’ Florio recupera il possesso del pallone a metà campo e scappa: il terzino si porta in buona posizione e calcia verso lo specchio, ma la mira è imprecisa. Un giro di lancette più tardi Ballirano cerca di mettere al centro, la sfera è deviata da un avversario. Proteste per un presunto tocco di mano, l’arbitro lascia proseguire e Baldassi manda sul fondo dopo il rimpallo. Al 34’ Darboe serve Ingretolli al limite, l’attaccante appoggia per Magliocchetti che scarica in porta di prima intenzione, Gemito è attento. Poi è lo stesso numero 9 ad avere una potenziale opportunità sprecata con un tiro da dimenticare. L’ultimo sussulto del primo tempo è del Cassino con Cavaliere dall’interno dell’area, l’Ischia si salva in qualche modo.

La ripresa si apre con ritmi alti, l’Ischia cerca di affondare il colpo sfruttando la velocità di Baldassi. E proprio il numero 10, dopo un contrasto con l’estremo difensore, riesce a conquistare la massima punizione. Lo stesso Baldassi si presenta sul punto di battuta e supera Imbastaro, abile ad intuire e sfiorare soltanto la palla. Al 57’ Damiano manda in tilt la difesa e pesca Talamo che gira da pochi passi, l’attaccante spara alto sopra la traversa. Trascorrono due minuti, Patalano va via ad un avversario con una finta geniale e appoggia a rimorchio per Damiano che si divora il raddoppio da ottima mattonella. Al 67’ destro di Tortolano dalla distanza, Pastore si immola e la ribattuta favorisce Ingretolli che spreca, l’arbitro però ferma tutto per fuorigioco. Al 73’ Baldassi controlla e si coordina per la botta al volo, la traiettoria termina di un soffio fuori. Il Cassino va a caccia del pareggio e solo il palo nega la gioia a Bianchi all’88’, l’Ischia resiste e al triplice fischio conquista la prima vittoria casalinga.