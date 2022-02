Serie D/Girone H - Tra Mariglianese e Rotonda vince l'equilibrio: è 0-0 al Santa Maria delle Grazie

Un passo falso da dimenticare quanto prima. Per la Mariglianese di Luigi Sanchez è tempo di tornare in campo e affrontare l’impegno infrasettimanale. Archiviato il ko sul campo del Sorrento, i biancazzurri sono chiamati al test Rotonda al Santa Maria delle Grazie.

Primi minuti di grande equilibrio, fiammate offensive da una parte e dall’altra senza impensierire seriamente le retroguardie. Al 17’, su una disattenzione in disimpegno, Baldeh si attiva in area di rigore: Varchetta è provvidenziale in chiusura. L’attaccante ospite resta giù, il direttore di gara fa proseguire. Al 20’ la torre di Esposito innesca Palumbo: Leone anticipa il centrocampista pronto al tiro da distanza ravvicinata. Al 24’ Baldeh calcia col destro dopo essersi liberato dalla marcatura, Maione si rifugia in angolo. Quattro giri di cronometro più tardi, Ferreira ci prova da punizione: conclusione alta. Il numero 9 del Rotonda si mette in evidenza anche alla mezz’ora con un destro ad incrociare largo. Il primo tempo termina con un colpo di testa di De Giorgi neutralizzato da Polizzi.

Spartito che non cambia ad avvio ripresa: stabilità e poche opportunità al Santa Maria delle Grazie. Al 60' grande chance per la Mariglianese. Traversone da destra, Aracri controlla e gira in acrobazia: la traiettoria, deviata da Polizzi, sfiora la traversa e termina in angolo. Dal successivo piazzato ancora un'opportunità per i biancazzurri con un colpo di testa che termina lontano dallo specchio. La partita non si sblocca, il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Al triplice fischio le due squadre devono dividersi la posta in palio: un buon punto per gli ospiti in ottica salvezza, mentre i padroni di casa mancano l'aggancio alla zona sinsitra della classifica del Girone H.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, De Giorgi, D’Onofrio (32’ De Angelis), De Martino, Varchetta, Tommasini, Palumbo (32’ Rimoli), Langella, Esposito (83' Tagliamonte), Aracri (68' Ragosta), Massaro. A disposizione: Cafariello, Fiorillo, Prevete, Strazzullo, Faiello. Allenatore: Luigi Sanchez

Rotonda: Polizzi, Valenti, Leone (86' Pichard), Ruano, Valerio, Sanzone, Garritano (69' Boscaglia), Saverino (9' De Foglio), Ferreira, Rotella (86' Ceesay), Baldeh (70' Gonella). A disposizione: Kapustins, My, Passaro, Actis. Allenatore: Tommaso Napoli

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio di Collegno

Assistenti: Fabio Cantatore di Treviglio - Mauro De Palma di Brescia

Ammoniti: De Angelis, Tommasini, De Martino (M), Saverino, Garritano (R)