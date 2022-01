Mariglianese - Il percorso nel Girone H, il lavoro di Sanchez e l'opera dei singoli

I campionati di Serie D sono fermi, i calendari dei vari gruppi slittano al prossimo 23 gennaio. C’è la data per il rientro, a meno di clamorosi colpi di scena e di nuovi posticipi. La Mariglianese di Luigi Sanchez sarà attesa dal test in esterna sul campo del Francavilla. Un match che appare proibitivo considerando le posizioni in classifica e le ambizioni stagionali delle due squadre. I rossoblù sono appaiati in vetta col Bitonto a 37 punti e rischiano di essere rimontati dall’Audace Cerignola, attualmente al terzo posto con tre lunghezze di distanza e due gare da recuperare. I biancocelesti, al contrario, sono a quota 25 e mirano a raggiungere la salvezza quanto prima.

Il campionato

Un percorso in netta crescita per la Mariglianese, che si è affacciata al torneo di Serie D dopo una storica promozione. Agli ordini di mister Sanchez, la compagine campana ha avuto una netta evoluzione nel corso della competizione del Girone H. Una partenza a rilento con la sconfitta nel derby contro il Sorrento in casa, poi il riscatto immediato col blitz sul campo del Rotonda. Le mura amiche sembrano stregate per i biancazzurri che pareggiano col San Giorgio e col Molfetta, risultati intervallati dalla sconfitta di Fasano. Segue il pirotecnico 2-2 di Altamura che anticipa la manita rifilata al Nola davanti al pubblico amico.

Maledizione interrotta? Parzialmente. Perché nel successivo incontro interno col Casarano arrivano i tre punti che mettono alle spalle il ko di Bisceglie. È un novembre nero per la Mariglianese che inanella tre disfatte prima del poker alla Casertana nel finale di mese. L’hurrà spiana la strada a un buon filotto fatto di tre vittorie (contro Virtus Matino e Nocerina in esterna, col Lavello al Santa Maria delle Grazie) e di un pareggio col Brindisi. A macchiare la striscia, il passo falso con l’altra attuale capolista: il Bitonto.

L’idea di Sanchez e i trascinatori

È una squadra pronta tatticamente e improntata al gioco con tutti gli interpreti. Settimo miglior attacco (25 reti siglate) e nona miglior difesa (22 marcature incassate) della competizione. La Mariglianese predilige la costruzione dal basso e la verticalizzazione sulle punte. Non disdegna la trama sulle corsie, favorita altresì dalla presenza costante degli elementi sugli esterni. Propositiva la fase offensiva, da registrare qualche miglioramento in chiave difensiva: tuttavia, il gruppo dimostra grande quantità e qualità nella doppia fase.

Nell’organico partenopeo spuntano soprattutto due profili: Gennaro Esposito e Achille Aracri. Il primo con otto gol messi a segno e un solo rigore calciatore, il secondo con sette timbri personali. Di rapina, di furbizia e di invenzione. Dal cinismo in area di rigore alle perle estratte nei momenti più complicati. Nella lunga lista dei bomber del Girone H si prende la scena anche Alessandro Varchetta, di mestiere difensore e con la propensione in ottica offensiva.

La Mariglianese, dunque, punta alla permanenza nella categoria. L’obiettivo primario e prefissato ad inizio annata è la salvezza. Eppure, nulla vieta di sognare in grande e la zona playoff non è una chimera.