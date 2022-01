Asse di mercato tra Mariglianese e Juve Stabia: Peluso approda in gialloblè

Valorizzare i giovani locali e proiettarli nello scenario dei professionisti. La Mariglianese opera in maniera ampia e agli impegni in campo aggiunge lo straordinario lavoro con i talenti campani. A confermarlo è anche il recente trasferimento di Michele Peluso alla Juve Stabia. Il ventenne, reduce dall'esperienza con la casacca biancazzurra, si trasferisce alla corte di Stefano Sottili. Un acquisto di prospettiva e di valore per i gialloblè che dimostrano grande capacità nella visione futura. Il classe 2001 di Napoli arriva a titolo gratuito dal club del Girone H di Serie D:

"La US Mariglianese comunica a tutti gli organi di stampa il trasferimento a titolo gratuito del tesserato Michele Peluso, classe 2001, alla Juve Stabia compagine iscritta al campionato di Lega Pro 2021/2022. Le parti hanno formalizzato il passaggio nel tardo pomeriggio di ieri a seguito dell’ultimo Comunicato Ufficiale del 22 Gennaio 2022 dove veniva smentito ogni tipo di accordo preventivo. Al calciatore le nostri migliori fortune, con la società di Castellammare di Stabia si avvia invece un rapporto di collaborazione fattiva e continuativa. La società Mariglianese seppur privandosi di una pedina fondamentale va il plauso di aver valorizzato il giovane offrendogli la possibilità di calcare palcoscenici importanti".