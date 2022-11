Serie D/Girone G - La Palmese scivola ancora in trasferta: Pomezia vittorioso di misura

Terzo passo falso consecutivo per la Palmese, la dodicesima giornata del Girone G di Serie D non sorride alla brigata di Mario Pietropinto. Seconda sconfitta consecutiva nel Lazio per la compagine rossonera che cade sotto i colpi del Pomezia e conferma di vivere un periodo non brillante. Agganciata in classifica dall'Arzachena, la truppa napoletana perde contatto con la zona nobile della graduatoria e deve tornare a casa a mani vuote dalla prova in trasferta. Eppure, l'approccio alla gara è positivo per la formazione che si affaccia in avanti con un tiro di Fusco e con una giocata di Puntoriere per Pugliese. Al 23' i padroni di casa passano in vantaggio con Di Nezza che sfrutta la battuta di un angolo e l'iniziativa di Sossai per battere Stasi. Al 28' calcio di rigore per il Pomezia dopo un tocco di mano di Galdean: dal dischetto va Massella che insacca per il raddoppio. Soltanto ad inizio secondo tempo, la Palmese riesce ad accorciare e riaprire la contesa con Prevete che scatta sul filo del fuorigioco e mette nel sacco. Rossoneri vicini al gol poco dopo con Pugliese e Galdean, ma è nel finale che rischiano il crollo definitivo: Stasi è miracoloso su Teti. Va in archivio così la sfida allo Stadio Comunale.

Il tabellino

Pomezia: Marcucci, Ruggiero, Di Nezza, Sossai, Cardinali (50' Lahrach), Teti (94' Francucci), Papaserio, Lo Pinto, Nanni, Massella (83' Bosi), Oi (80' Mezzina). A disposizione: Pinna, Rocchi, Rossetti, Pizzuto, Giovagnoli. Allenatore: Venturi

Palmese: Stasi, Amenta (41' Prevete), Allegra, Mileto (80' Romano), Tribuno, Pugliese (87' Onesto), Galdean, Fusco, Cozzolino (82' Simonetti), Puntoriere, Rabbeni (55' Laringe). A disposizione: Vitolo, Passaro, De Feo, Reda. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Massari di Torino

Marcatori: 23' Di nezza (Pom), 28' rig. Massella (Pom), 47' Prevete (Pal)

Ammoniti: Di Nezza, Lahrach, Lo Pinto, Sossai (Pom), Cozzolino, Allegra (Pal)