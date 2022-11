Serie D/Girone G - Che batosta per il Portici: l'Arzachena cala il tris

Seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite disputate. La trasferta sarda per il Portici è amara, la squadra di Savio Sarnataro crolla sotto i colpi dell’Arzachena. Padroni di casa che cercano di dettare il ritmo fin dall’avvio con un tiro di Piga che chiama in causa Schaeper. Gli ospiti provano ad affondare il colpo, ma la difesa allontana la minaccia. La formazione locale tenta di rendersi pericolosa dai calci piazzati, la retroguardia napoletana si comporta a dovere e non lascia particolari spazi agli avversari. Al 26’ conclusione di Manca dal limite, la sfera termina sul fondo. Poco più tardi è Bolo a portarsi in area e a spaventare la brigata partenopea. Nel finale di frazione, è Fusco ad opporsi a una giocata offensiva del Portici sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla bandierina. Gli uomini di Sarnataro partono bene anche nel secondo tempo, ma a passare in vantaggio è all’Arzachena all’ora di gioco con Pinna che si fa trovare pronto sull’assistenza di Marinari e insacca di testa per il vantaggio. Silvestre prova a scuotere i suoi, ma attorno al 70’ il team di casa raddoppia con un calcio di rigore trasformato da Pinna. All’88’ un colpo di testa di Mirante termina alto sopra la traversa, nel finale Manca apre il piatto e fa 3-0. Si chiude così il match disputato allo Stadio Biagio Pirina.

Il tabellino

Arzachena: Fusco; Piga, Bonacquisti, Bonu, Pinna, Manca L., Manca M. Sosa, Bolo, Marinari (81’ Dicorato), Poli (72’ Ferraro). Allenatore: Nappi

Portici: Schaeper, Scorza, Numerato, Maraucci, Stallone (75’ Mirante), Festa, Castagna (93’ Dell’Acqua), Amendola (67’ Silvestre), Riccio, Esposito (67’ Amato), Diop (dal 42’ Ciccarelli) Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Riccardo Ghinelli della sezione Roma 2

Marcatori: 61’ Pinna (A), 69’ rig. Pinna (A), 89’ Manca M. (A)

Ammoniti: Manca L., Marinari (A), Festa, Numerato (P)