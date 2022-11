Serie D/Girone G - La capolista Sorrento crolla in trasferta: tris della Costa Orientale Sarda

Alimentare il sogno d’alta classifica e imporsi su un campo non semplice. Per il Sorrento di Vincenzo Maiuri c’è l’ostica trasferta sul rettangolo da gioco della Costa Orientale Sarda. Una gara non facile per la brigata rossonera che punta a mantenere a distanza le avversarie e consolidare la vetta del Girone G di Serie D. E la partenza dei campani sul suolo sardo è perfetta.

La cronaca, infatti, si apre con un primo tentativo di Demontis per i padroni di casa, ma Del Sorbo para senza problemi. Al 5’ si concretizza il vantaggio di La Monica: il centrocampista finalizza una grande azione di Scala sulla corsia destra. De Luca, nella circostanza, prova ad intervenire ma non può nulla sulla determinazione del numero 4. Al 13’ Floris appoggia per Nurchi che serve Cogotti: l’esterno scodella per Pinna che, di controbalzo, costringe Del Sorbo alla parta. Al 19’ l’estremo difensore di Maiuri deve salvare sul tentativo di testa di Piroddi. Alla mezz’ora, dopo un periodo di interruzioni per i tanti contatti e di equilibrio, Petito arma il tiro dai venticinque metri: De Luca si distende e mette in angolo. Al 34’ ancora Petito è pericoloso negli ultimi metri, ma Piredda è provvidenziale nel recupero in scivolata. Sul versante opposto, Nurchi chiude un rapido contropiede orchestrato da Piroddi e fa 1-1. Nel finale di primo tempo doppia occasione per i locali con il reparto avanzato, ma il risultato non cambia prima dell’intervallo. Nel corso della ripresa, le due formazioni entrano in campo ancora con un approccio importante: numerosi duelli fisici e contrasti duri nella zona centrale. Al 58’ Scala va via sulla sinistra, cross al centro dove Gaetani ci arriva di testa in tuffo, palla di poco alta sulla traversa. Al 60’ Petito si libera del suo marcatore in area e da posizione ravvicinata colpisce clamorosamente il palo a portiere battuto. Al 62’ Mancosu va vicino al gol con un sinistro ad incrociare. Sul ribaltamento di fronte, Gaetani non è glaciale a tu per tu con De Luca. Al 64’ la Costa Orientale Sarda passa in vantaggio con Mancosu, abile a finalizzare un’altra ripartenza micidiale. I rossoneri cercano di reagire con Herrera e Cacace, ma i ragazzi di Loi reggono alla pressione. Nel finale, Gaetani non inquadra per il pareggio e sul capovolgimento Manca fa 3-1: al triplice fischio il Sorrento va ko.

Il tabellino

Costa Orientale Sarda: De Luca; Zanoni, Moi (69’ Vesi), Derbali; Cogotti (80’ Laconi), Floris (53’ Mancosu), Piredda (53’ Cadau), Demontis, Pinna; Nurchi, Piroddi (53’ Manca). A disposizione: Floris, Garau, Loi, Cossu. Allenatore: Loi

Sorrento: Del Sorbo; Todisco G., Fusco, Cacace, Todisco F.; La Monica (74’ Serrano), Herrera, Cuccurullo; Scala (80 Gargiulo), Gaetani, Petito. A disposizione: Castellano, Bisceglia, Chiricallo, Selvaggio, Mercuri, Potenza, D’Ottavi. Allenatore: Mauri

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo

Marcatori: 5’ La Monica (S), 35’ Nurchi (Cos), 64’ Mancosu (Cos), 88’ Manca (Cos)

Ammoniti: Floris, Piredda, Zanoni, Moi, Derbali (Cos), Cacace (S)