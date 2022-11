Serie D/Girone G - Il Nola crolla ancora in trasferta: la Lupa Frascati dilaga

Sesta sconfitta in campionato, quarto ko nelle ultime cinque: per il Nola prosegue il momento delicato nella parte bassa della classifica del Girone G di Serie D. La trasferta sul suolo capitolino contro la Lupa Frascati coincide con un'altra disfatta: il team di casa si impone con un rotondo e sonoro tris.

Subito in vantaggio la squadra locale all'11'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Gemmi, Traditi prima colpisce di testa e poi ribatte in rete dopo una respinta della difesa. Al 21' la brigata romana può raddoppiare con l'autore del primo gol su suggerimento di Ferraro. Al 27' Sabatini manda a lato con una conclusione dal limite su assistenza di Gemmi. Soltanto alla mezz'ora i bianconeri si fanno vedere in avanti con un diagonale largo di Faiello in seguito ad un fraseggio con Ruggiero. Non accade nulla nel finale di primo tempo e ad avvio di seconda frazione. Al 64' Frosali non riesce a risolvere la mischia sugli sviluppi di un corner, al 69' D'Angelo sfrutta l'errore della retroguardia bruniana e piazza il pallone all'angolino. All'86' Pompili serve in area Traditi che calcia ad incrociare e fa 3-0.

Il tabellino

Lupa Frascati: Casagrande, Traditi, Frosali, Rufo, D’Angelo, Tamburlani, Ruggeri (88' Marras), Sabatini (88' Senesi), Gemmi, Ferraro (88' Tordella), Flores Heatley (85' Pompili). A disposizione: Palmieri, Muzzi, Corradini, Paolelli, Brunetti. Allenatore: Chiappara

Nola: Diglio, Cirillo, Cassandro, Bontempo, Maggio, Ruggiero (38' Kean), Faiello, Maio, Lame, Staiano (68' Chianese - 79' Caliendo), Bamba (46' Lucarelli). A disposizione: Tricarico, De Lucia, Caliendo, Dommarco, R. D’Angelo. Allenatore: Cavallaro

Arbitro: Cravotta di Città di Castello

Marcatori: 11' Traditi (L), 69' D’Angelo (L), 86' Traditi (L)

Ammoniti: D’Angelo, Maggio