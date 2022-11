Serie D/Girone G - Fusco e Simonetti, la Palmese va: successo all'inglese sul Tivoli

Vittoria di spessore per la Palmese di Mario Pietropinto che riprende quota in classifica e mette alle spalle un momento non entusiasmante. Allo Stadio Comunale, battuto il Tivoli con un successo all’inglese per i rossoneri. La squadra napoletana è abile a sbloccare subito il risultato con un bolide di Fusco su respinta della difesa: il destro supera l’estremo difensore e mette la partita in discesa. Poco dopo ci prova Simonetti con una conclusione ben neutralizzata da Trovato. Al quarto d’ora buona chance per Palmieri, passa qualche minuto e gli ospiti s’intravedono in avanti con Capodaglio. La Palmese mette alle corde il Tivoli e costruisce tre azioni pericolose in pochi giri di lancette. Prima Simonetti mette a lato di un soffio, segue l’intervento di Trovato su Pugliese. Nel finale di frazione, Mileto si divora il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Ad avvio ripresa, Stasi si fa trovare pronto sulla giocata di Mastropietro. Nel secondo tempo si alza la temperatura della contesa e a farne le spese sono mister Colantoni e l’attaccante Mastropietro, allontanati dal campo per doppia ammonizione. In pieno recupero, Pugliese e Rabbeni dettano il ritmo dell’azione. La sfera arriva tra i piedi di Simonetti che fissa il raddoppio e mette in ghiaccio i tre punti.

Il tabellino

Palmese: Stasi; Cozzolino, Allegra, Mileto, Tribuno; Pugliese, Galdean, Fusco (83’ De Feo); Reda (76’ Prevete), Simonetti, Palmieri (82’ Rabbeni). A disposizione: Vitolo, Amenta, Cardone, Onesto, Romano, Laringe. Allenatore: Pietropinto

Tivoli: Trovato; Valentini (65’ Granado), Lisari, Laurenti (51’ De Fato); Vagnoni (83’ Catarinozzi), Spila (51’ Falinò), Capogaglio, Perrotta, Tarantino; De Marco; Mastropietro. A disposizione: Simeoni, Torsellini, Pellegrini, Vecchi, Provenzano. Allenatore: Colantoni

Arbitro: Zippilli di Mantova

Marcatori: 5’ Fusco (P), 92’ Simonetti (P)

Ammoniti: Palmieri, Cozzolino (P), Capodaglio, Valentini (T)

Espulsi: 68’ Colantoni dalla panchina (T) e 74’ Mastropietro (T)