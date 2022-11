Serie D/Girone G - Beffa Portici al San Ciro: il Pomezia pareggia nel finale

Un pareggio beffa per il Portici di Savio Sarnataro che non riesce ad assicurarsi il bottino pieno nella sfida casalinga contro il Pomezia. Sfuma una preziosa vittoria per la compagine napoletana che viene agganciata soltanto nel finale dalla formazione ospite. Resta, dunque, complicata la situazione di classifica per i padroni del San Ciro, sempre insabbiati nella zona calda della classifica e in zona playout. Buon punto, invece, conquistato in extremis dalla brigata capitolina che mantiene un leggero margine sulla griglia spareggi nella parte bassa. Il primo tempo regala poche emozioni, nonostante i tentativi delle due squadre di andare a rete. Ci provano sia i locali che si affidano alle giocate di Di Gennaro e Castagna, oltre alla rapidità di Diop. Sul versante opposto è vivace Teti, con Ruggiero e Massella a guidare le iniziative d’attacco. Soltanto nel secondo tempo si sblocca la sfida con un calcio di rigore trasformato proprio dallo specialista Di Gennaro al 69’. Glaciale, nella circostanza, il metronomo di Sarnataro che spiana la strada al Portici. Il Pomezia non ci sta e continua ad attaccare. Al 94’ c’è la beffa: Teti trova il varco giusto per battere l’estremo difensore di casa e ristabilire la parità sul rettangolo verde del San Ciro.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Scorza, Numerato (74' Stallone), Maraucci, Castagna, Di Gennaro (86' Marino), Mirante, Riccio, Amato, Diop, Senese. A disposizione: Sarracino, Guarino, Festa, Amendola, Dell’Acqua, Esposito, Ferraro. Allenatore: Sarnataro

Pomezia: Marcucci, Di Nezza (86' Rossetti), Cardinali, Papaserio, Sossai, Rosania, Oi (68' Mezzina), Ruggiero, Massella, Nanni (63' Bosi), Teti. A disposizione: Pinna, Busti, Rocchi, Francucci, Pizzuto, Scacco. Allenatore: Venturi

Arbitro: Matteo Campagni di Firenze

Marcatori: 69’ rig. Di Gennaro (Por), 94’ Teti (Pom)

Ammoniti: Castagna, Riccio, Diop (Por), Massella, Rosania, Ruggiero, Teti (Pom)