Serie D/Girone H - L'Afragolese rimonta il Matera, ma non basta: è 2-2 allo Stadio Caduti di Brema

Impegno interno per l’Afragolese di Massimo Agovino, decisa ad uscire dal periodo difficile per rilanciarsi in classifica. Gli sforzi della società non sono stati finora ripagati e la prima parte di stagione è stata complicata. Allo Stadio Caduti di Brema di Barra arriva il Matera, squadra con appena un punto in meno rispetto ai rossoblù. La cronaca si apre con Caso Naturale che scodella al centro dove si avventa di testa Mancino: Pozzer para a terra. Sul ribaltamento di fronte, al 9’, gli ospiti passano in vantaggio con Russo che trova il varco vincente per trafiggere Provitolo e portare i suoi in vantaggio. Dopo una fase di equilibrio e poche emozioni, al 31’ Longo - ben servito - non trova lo spazio per la conclusione e sfuma una potenziale occasione. Passano tre minuti e arriva il pareggio. Caso Naturale prende la sfera e pennella uno spiovente in area, Longo c’è e di testa infila l’1-1. La prima frazione si chiude senza ulteriori colpi di scena, da segnalare soltanto l’infortunio di Volpicelli e l’ingresso di Da Dalt. Ad avvio ripresa, punizione di Aracri e Caso Naturale svetta impegnando Pozzer: il portiere non trattiene e Murolo segna sulla ribattuta per il vantaggio rossoblù. Al 58’ Bottalico sfiora il pareggio, ma il gol si concretizza soltanto al 62’ con Cum. Al 75 calcio piazzato di Aracri, Pozzer non deve compiere un complicato intervento e va via un’altra possibilità offensiva per i partenopei. Nel recupero, l’Afragolese - che deve accontentarsi del punto contro il Matera - resta in dieci per l’espulsione di Lippo.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Percuoco, Murolo (68’ Forte), Picascia, Cordato, Volpicelli (38’ Da Dalt - 75’ Sowe), Esposito, Aracri, Caso Naturale, Mancino (69’ Lippo), Longo. A disposizione: Rendina, Mazzone, Di Leo, Manco, Langone. Allenatore: Agovino

Matera: Pozzer, Cum, Donida, Vicente, Montanino, Bottalico, Russo, Manu, Iaccarino, Piccioni, Ferrara. A disposizione: Demalija, Sellitti, Orefice, Zielski, Gjuci, Cum, De Vivo, Donose, Hysaj. Allenatore: Ciullo-Martinelli

Arbitro: Gallorini di Arezzo

Marcatori: 9’ Russo (M), 34’ Longo (A), 47’ Murolo (A), 62’ Cum (M)