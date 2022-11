Serie D/Girone G - Il Sorrento batte la Casertana nel derby: decide Serrano nel finale

Derby campano per l’alta vetta della classifica del Girone G di Serie D. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, capolista della competizione ma reduce dal pesante ko in trasferta sul suolo sardo, sfida la Casertana allo Stadio Italia. Un impegno non semplice per i rossoneri che puntano a riscattarsi contro una compagine, quella rossoblù, intenzionata ad avvicinarsi alla zona nobile e a dare continuità ai risultati utili del recente periodo.

La prima conclusione della partita è di Herrera sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la botta si perde alta sopra la traversa. Al quarto d’ora, traversone di Turchetta per Bollino che si inserisce e cerca la deviazione in acrobazia senza successo. Al 17’ Favetta serve al limite dell’area Vacca: il centrocampista calcia di prima intenzione, ma il diagonale è impreciso. Dopo una fase di totale equilibrio con pochissimi spunti da una parte e dall’altra, al 35’ i costieri liberano D’Ottavi al tiro: l’esterno svirgola la sfera che non crea problemi a Romano. Al 40’ Cacace, con un intervento provvidenziale, soffia il pallone a Favetta nell’uno contro uno con Del Sorbo. Al 42’ Tuchetta si accentra e lascia partire un tiro ad incrociare che, complice una deviazione, finisce fuori. Nel recupero della frazione iniziale, La Monica conquista un pallone prezioso a centrocampo: servizio per D’Ottavi che gonfia la rete e fa esplodere lo Stadio Italia. Ad avvio ripresa Romano è attento sul tentativo di Petito: parata con i piedi per l’estremo difensore. Al 51’ Selvaggio raccoglie un pallone ribattuto al limite dell’area, controlla e calcia di poco a lato. Al 57’ Turchetta scodella per Favetta che svetta e cerca il palo lontano: la parabola finisce fuori. Al 62’ miracolo di Del Sorbo con una deviazione di piede su una botta ravvicinata del solito Favetta. Al 69’ il subentrato Serrano brucia in velocità gli avversari e lascia partire un mancino che impegna Romano. Al 76’ il neoentrato Ferrari, servito con un perfetto traversone dalla destra, pareggia i conti con una zuccata. All’86’ Selvaggio recupera il pallone e lo smista ad Herrera: servizio per Serrano che buca Romano e regala il nuovo vantaggio ai costieri. Nel finale, il Sorrento sfiora il tris: al triplice fischio, riprende la corsa della brigata di Maiuri che stende la Casertana nel derby.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace, Fusco, D’Ottavi (83’ Bisceglia), Cuccurullo (20’ Selvaggio), Gaetani (68’ Serrano), Herrera, Petito. A disposizione: Castellano, Chiricallo, Mazzarano, Mercuri, Potenza, Gargiulo. Allenatore: Maiuri

Casertana: Romano, Galletta, Sena, Sabatino, Vacca (75’ Ferrari), Bollino, Casoli, Rainone (88’ Galletta), Turchetta (64’ Onazi), Paglino (70’ Guida), Favetta. A disposizione: Prisco, Cugnata, Darini, Dionisi, Esposito. Allenatore: Panarelli

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Marcatori: 45’+1’ D’Ottavi (S), 76’ Ferrari (C), 86’ Serrano (S)

Ammoniti: Selvaggio, La Monica (S), Sabatino (C)