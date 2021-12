Serie D/Girone G - Beffa Giugliano, il Cassino pareggia nel finale. Mister Ferraro: "Accettiamo il verdetto del campo"

Si chiude l'anno solare del Giugliano. Un pareggio agrodolce chiude la straordinaria prima parte di stagione dei gialloblù. La squadra di Giovanni Ferraro non riesce ad amministrare il minimo vantaggio contro il Cassino e rimedia una doccia fredda nelle battute conclusive. Una mancata vittoria che non stravolge i piani in vetta, ma consente alle inseguitrici di ridurre lo svantaggio in termini di lunghezze.

Il tecnico dei Tigrotti apporta qualche modifica all'undici di partenza rispetto all'uscita contro il Monterotondo. La prima frazione, tuttavia, è statica e non regala particolari emozioni. I partenopei provano a costruire qualche manovra d'attacco, ma i padroni di casa si difendono con ordine e concedono davvero poco agli avversari. Le migliori opportunità capitano tra i piedi di De Rosa e Gladestony per gli ospiti e sulla testa di Picascia. Cambia il canovaccio ad avvio ripresa. Il Giugliano parte forte e si conquista un penalty. Fallo in area di rigore ed espulsione per Picascia, dagli undici metri si presenta lo specialista Cerone che non fallisce e sbloccare una gara complicata. La capolista controlla il possesso e tenta di raddoppiare. Ancora il numero 10, con una punizione, si rende pericoloso: la traiettoria si stampa contro la traversa. I locali non si arrendono e continuano ad imporre il proprio gioco: nelle battute finali, Darboe - pescato da Manoni - trova il varco vincente per l'1-1. La partita si chiude col miracolo di Della Pietra su Rizzo e con un'incornata imprecisa di Abreu.

Il tabellino

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Raucci (52' Tomassi), Darboe, Avella, Picascia, Manoni, Bernardini, Gaeta (82' Gaeta), Della Corte (67' Bellante), Cavaliere (52' Macieriello). A disposizione: Papa, Evangelista, Ginevrino, Bosfa, Mario Jardel. Allenatore: Imperio Carcione

Giugliano: Baietti, Ceparano, Poziello Ciro, De Rosa (84' Abonckelet), Cerone, Rizzo, Gladestony (90' Poziello Raffaele), Caiazzo (46' Boccia), Biasiol, Gentile. Scaringella (59' Abreu). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Poziello Raffaele, Mazzei, Aruta, Kyeremateng. Allenatore: Giovanni Ferraro

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Daljit Singh di Macerata - Zef Preci di Macerata

Marcatori: 50' Cerone (G); 80' Darboe (C)

Ammoniti: Manoni (C), Ceparano, Rizzo, Poziello C., Abonckelet (G)

Espulsi: 48' Picascia (C) per doppia ammonizione

Giovanni Ferraro in conferenza stampa

Mister Giovanni Ferraro è intervenuto alla fine della partita: “Dispiace per il risultato, faccio comunque i complimenti alla squadra che ha creato occasioni su un campo difficile. Accettiamo questo pareggio e il giudizio del campo. Siamo stati un po’ precipitosi sotto porta, peccato. Il gol subito era evitabile, dobbiamo lavorare al massimo ed essere sempre concentrati per limare i nostri errori. Non c’è stata presunzione da parte dei ragazzi, la mia è una squadra altamente professionale e non guardiamo mai la classifica quando affrontiamo una partita, rispettiamo sempre tutti. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create. Io i ragazzi posso solo ringraziarli. Ci tengo a sottolineare che da parte nostra non c’è stato nessun atteggiamento antisportivo. Ci aspetta un girone di ritorno importante, abbiamo fatto un gran percorso finora, ma serve fare ancora di più. Ci sono tante squadre dietro di noi che corrono e che lotteranno fino alla fine. Chiudiamo questa prima parte di torneo in testa alla classifica e siamo felici per questo. Ci tengo a fare gli auguri di Natale a tutta la città di Giugliano e ringraziare i nostri tifosi che rappresentano sempre il dodicesimo uomo in campo”.