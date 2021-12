Serie D/Girone H - Il Gravina stende il Nola: il lampo di Chacon per i tre punti

Un turno infrasettimanale da mettere alle spalle, per il Nola è una diciottesima giornata infruttuosa sul piano del risultato. Sconfitta sul campo del Gravina per la compagine allenata da Antonio De Stefano. Una rete di Chacon al quarto d'ora stende i bruniani che escono ko dalla trasferta pugliese e restano impigliati nella zona calda della graduatoria.

La prima occasione della partita è creata dai campani al 14' . Lancio di D'Orsi per Figliolia che protegge bene e serve Marzano: la conclusione al volo si spegne alta sopra la traversa. I padroni di casa rispondono con Borgia in contropiede, il tiro a giro è neutralizzato da Cappa. Al 16' il Gravina sblocca il risultato. Chacon si mette in evidenza e colpisce, l'estremo difensore bianconero non trattiene e il direttore di gara convalida il gol. I partenopei provano a replicare subito. Ruggiero recupera la sfera sulla trequarti e pesca Donnarumma: traversone in area e mancato tap-in dei compagni. Al 22' Staiano calcia col piede debole da mattonella invitante, la traiettoria è larga. Al 29' Figliolia aggancia e conclude, Mascolo si allunga e respinge. La frazione si chiude senza ulteriori sussulti. Freschezza e ventata di novità al ritorno in campo, il secondo tempo è contraddistinto per i cambi da una parte e dall'altra. Entrambi gli allenatori cercano di trovare soluzioni dalla panchina, iniziative che premiano i locali e non i campani. Il punteggio, infatti, non cambia. Al 73' Mascolo si supera con una grande parata su Figliolia. Dieci giri di cronometro dopo, dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, D'Orsi non inquadra da ottima posizione. Non succede più nulla, al triplice fischio è 1-0 per i ragazzi di Summa.

Il tabellino

Gravina: Mascolo, Di Modugno, Sgambati (72' Scalera), Giglio, Popolo (39' Notaristefano), Gilli, Borgia (63' Bruno), Tommasone (46' Krstevski), Diop (63' Leigh), Chacon, Chiaradia. A disposizione: Vicino, Macario, Nicolosi, Pentimone. Allenatore: Summa

Nola: Cappa, Togora, D'Ascia, Acampora (84' Ndiaye), Cassandro, D'Orsi, Staiano, Marzano (48' D'Angelo), Figliolia, Ruggiero, Donnarumma (69' Napolitano). A disposizione: Torino, Sicignano, Nocerino, Sagliano, Caliendo, Corbisiero. Allenatore: De Stefano

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone

Assistenti: Stefano Vito Martinelli di Potenza - Francesco Rinaldi di Policoro

Marcatori: 16' Chacon (G)

Ammoniti: Popolo, Notaristefano, Mascolo (G), D'Orsi (N)