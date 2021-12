Serie D/Girone H - Il Sorrento si impone sul Lavello: decidono Carrotta e Petito nella ripresa

Il pareggio agrodolce col Nardò ormai in archivio e una trasferta insidiosa sulla carta da affrontare con la massima determinazione. Il Sorrento di Renato Cioffi è ospite del Lavello di Karel Zeman allo Stadio Lorusso di Venosa. Raccogliere l'intera posta in palio è l'ambizione odierna per i costieri, attesi da un banco di prova importante. I lucani, avanti in classifica di cinque lunghezze, mirano ad avvicinarsi alla zona playoff.

È un avvio importante per gli ospiti che premono sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Al 12' si mette in evidenza Rizzo con una conclusione che costringe l'estremo difensore Amata alla parata. Poco più tardi ci prova Carrotta a impegnare il portiere, ma il risultato non cambia. I padroni di casa provano ad essere insidiosi con un tentativo di Logoluso sull'asse con Burzio: il destro violento del numero 23 è neutralizzato da Volzone. Il primo tempo si chiude con le proteste dei rossoneri per un potenziale penalty dopo un contatto in area tra Carrotta e il diretto marcatore, l'arbitro lascia proseguire. Ripresa molto più concreta per il Sorrento che riesce a sbloccare il punteggio con un bolide dalla lunga distanza di Carrotta che fulmina Amata. Ai campani viene annullata una rete al 70' per posizione di fuorigioco di Gargiulo. All'81' Virgilio, miracoloso, salva sulla linea un tiro a botta sicura di Liurni. In extremis, Petito - con un tentativo a giro - raddoppia e mette in cassaforte la vittoria.

Il tabellino

Lavello: Amata, Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Giordano, Mercuri (83' Militano), Marcellino (83' Caruso), Logoluso (72' Ouattara), Statella, Burzio, Liurni. A disposizione: Carretta, Navarra, Larocca, Tavarone, Marrale. Allenatore: Zeman

Sorrento: Volzone, Rizzo, Romano, Virgilio (83' Petito), Manco, Mansi, La Monica (60' Cacace), Mezavilla, Gargiulo, Cassata (73' Tedesco), Carrotta. A disposizione: Del Sorbo, Marciano, Ferraro, Selvaggio, Di Palma, Acampora. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari - Massimiliano Miccoli di Bari

Marcatori: 51' Carrotta (S), 90' Petito (S)