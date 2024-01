Serie D - L'Ischia cade in trasferta, la Palmese rallenta la Fidelis Andria. Portici, pari nello scontro diretto con il Canicattì

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta, al netto di una buona prestazione. L'Ischia Calcio si arrende alla Flaminia Civita Castellana, la squadra di Enrico Buonocore va ko allo stadio Turiddu Madami. Inizio da dimenticare per i gialloblù: il fantasista Lorusso, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, fa partire un destro a giro che fulmina Vivace dopo appena un minuto di gioco. Al 35' gli isolani pareggiano con un grandissimo gol di Baldassi che controlla al volo un rilancio dalle retrovie, si presenta davanti al portiere avversario e non sbaglia. Nella ripresa, con un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo un confronto con l'assistente, i rossoblù si riportano in vantaggio con Benedetti.

Buon punto in ottica salvezza per la Palmese. La formazione rossonera sblocca il risultato con Silvestro nel primo tempo e spaventa la Fidelis Andria, in lotta per la zona playoff. I pugliesi trovano il pareggio nella ripresa con Sasanelli, il match dello stadio Degli Ulivi termina 1-1. Pari e patta anche nello scontro diretto del Saraceno tra Canicattì e Portici. Succede tutto in due minuti nella seconda frazione: padroni di casa avanti con l'incornata vincente di Camara sugli sviluppi di un corner, gli ospiti rimettono subito l'incontro sul risultato di parità con la marcatura di Mauri.