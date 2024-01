Il Real Casalnuovo batte 5-0 il Licata, sorpasso alla LFA Reggio Calabria in classifica

Riprende la corsa in classifica della matricola terribile, la squadra napoletana torna al successo dopo due pareggi e una sconfitta. Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito supera il Licata allo stadio Iorio con una prestazione maiuscola: pokerissimo ai gialloblù, sorpasso momentaneo alla LFA Reggio Calabria e quarto posto agganciato. Al gruppo granata bastano sette giri di lancette per sbloccare la sfida. Carnevale raccoglie una respinta corta di Valenti e insacca. Gli ospiti provano a replicare, ma è ancora l’undici di casa a trovare la via della rete con Reginaldo al 27’. Il raddoppio mette in discesa il match per il Real Casalnuovo che, quattro minuti più tardi, trova anche la terza marcatura con Pinna. Il Licata cerca di cambiare qualcosa all’intervallo, ma il Toro amministra e rifila la goleada agli avversari. In avvio di secondo tempo Carnevale fa doppietta, poco dopo la mezz’ora di gioco della ripresa c’è il secondo sigillo di Pinna che chiude l’incontro sul 5-0. I ragazzi di Esposito archiviano la gara interna e pensano già al prossimo appuntamento, mercoledì in casa della Gioiese.