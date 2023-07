Serie C - Sorrento, parla Maiuri: "Contento del lavoro svolto, ecco il nostro obiettivo". Juve Stabia e Giugliano: rinnovano Bentivegna e Salvemini

Il Sorrento si sta muovendo sul mercato e, in vista dell’esordio nel prossimo campionato di Serie C, si prepara allo start del ritiro, in programma da domani, lunedì 24 luglio, al 12 agosto a Roccaporena. Il tecnico Vincenzo Maiuri ha così parlato in merito all’annata alle porte: “Siamo consapevoli di dover affrontare una stagione non semplice, con diverse trappole. Saremo figli di nessuno perché giocheremo sempre fuori casa in campo neutro, per cui ci vorrà il massimo da ognuno per tirare fuori il meglio di noi stessi. Per quanto riguarda l’obiettivo, resta quello di vincere più partite possibili, cercando di far bene anche in termini di prestazioni. Siamo pronti ad affrontare questa stagione nel migliore dei modi, è chiaro che stiamo aspettando dei giocatori e la squadra non è completa. È meglio però intervenire con oculatezza, senza farsi prendere così dalla frenesia di inserire per forza i tasselli lì dove mancano. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e, in breve tempo, andremo a colmare quelle che sono le caselle vuote. Sono contento di ciò che è stato fatto finora, adesso starà a noi cercare di passare da un insieme di ragazzi a un gruppo in condivisione degli obiettivi comuni, per diventare poi una squadra forte”.

Il club rossonero intanto ha reso noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Marco Chiricallo fino al 30 giugno 2024. Nato a Bari il 27 giugno del 2002, il difensore centrale è approdato nel vivaio del Genoa dopo la trafila nella Nick Bari. Lo scorso anno ha contribuito alla promozione in C del Sorrento con tre apparizioni. Chiricallo è già al lavoro con i compagni e partirà domani per il ritiro di Roccaporena con il resto della truppa. In casa Juve Stabia è stato ufficializzato un prolungamento di contratto: Accursio Bentivegna si è legato alle Vespe per altri due anni. Anche per il Giugliano è scattato un rinnovo, si tratta di Francesco Salvemini che ha siglato l’accordo fino al 2025.