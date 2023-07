Calciomercato Serie C - Felippe saluta il Giugliano e va al Crotone. La Turris cede Vitiello: ufficiale il passaggio al Sorrento

Un’entrata e un’uscita in casa Giugliano nelle ultime ore. La squadra gialloblù, con un comunicato, ha annunciato il tesseramento di Giulio Antonini, estremo difensore classe 2004, che ha siglato un accordo su base annuale. Mister Raffaele Di Napoli però ha perso un tassello importante a centrocampo: il brasiliano Lucas Felippe, protagonista di 33 presenze e 3 gol nell’ultima stagione in forza ai Tigrotti, è prossimo a una nuova esperienza in Italia. Il Crotone, avversaria dei campani nel Girone C di Serie C, ha chiuso la trattativa, come dichiarato dal direttore generale Raffaele Vrenna al termine della seduta d’allenamento dei rossoblù alla stampa presente: “La trattativa è a ottimo punto. Abbiamo fatto tutto o quasi, manca soltanto l’esito delle visite mediche. Possiamo dire che è quasi ufficiale. È un calciatore che avevamo già seguito lo scorso anno a gennaio. Parliamo di un giocatore giovane e che ha qualità, sa muoversi in verticale ed è quello che ci serve”.

La Turris è pronta a perfezionare le operazioni per due under per il centrocampo. Andrea Marino, di proprietà della Lazio, e Samuel Pugliese, reduce dall’annata con la Palmese in Serie D, sono gli indiziati a vestire la casacca corallina. Ha lasciato Torre del Greco invece Antonio Vitiello. Il classe 2003 ha firmato un contratto fino al 2025 con il Sorrento: arriva a titolo definitivo dopo le 18 apparizioni con la casacca della Turris. Terzino destro di spinta ha messo insieme anche 54 presenze (con due reti) in D tra Portici e Cerignola. Ieri ha già sostenuto il suo primo allenamento in rossonero con i suoi nuovi compagni allo Stadio Italia. La Juve Stabia è disposta ad inserire forze fresche in mezzo al campo: Guido Pagliuca attende la mezzala Francesco D’Amore.