Giugliano-Gladestony, la storia continua: è ufficiale il rinnovo di contratto

Serie C Girone C

Punto di riferimento nell’impresa promozione, leader nel centrocampo che ha affrontato l’ultima annata in Serie C. La storia tra il Giugliano e Gladestony prosegue: il classe 1993 resterà uomo chiave nello scacchiere di Raffaele Di Napoli anche in futuro. Il club gialloblù, come anticipato dal direttore sportivo Amodio nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, ha raggiunto l’accordo con il brasiliano per il prolungamento del contratto. Gladestony si è assicurato la permanenza sul suolo napoletano con un rinnovo fino al 2025, con opzione per un’altra stagione a determinate condizioni. “Ciao ragazzi. Questa città - afferma il centrocampista - è diventata la mia seconda casa. Insieme abbiamo raggiunto dei successi incredibili. Sono pronto a continuare con voi, ci vediamo a casa nostra”.