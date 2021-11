Serie C/Girone C - La Turris crolla al Liguori, l'Avellino passa: D'Angelo e Kanoute ribaltano Tascone

Il derby dell’alta classifica attira i riflettori della terza serie. Il Girone C di Serie C entra nel vivo e, nel fitto programma odierno, propone il testa a testa tra la Turris e l’Avellino. Allo Stadio Amerigo Liguori si gioca il confronto tra due squadre che lottano per obiettivi importanti. Gli uomini di Bruno Caneo, partiti con l’ambizione della salvezza, si trovano nella parte alta della graduatoria. La truppa di Piero Braglia è alla ricerca di punti per scalare posizioni dopo un avvio non convincente.

È una partita divertente fin dalle battute iniziali. Irpini subito in avanti con una conclusione sotto misura di Ciancio, Esempio si immola e respinge in angolo. Al 5’ i biancorossi trovano il vantaggio con un filtrante di Giannone per Leonetti che insacca: l’assistente segnala posizione irregolare. L’equilibrio è interrotto attorno al 20’ con una conclusione velenosa e precisa di Tascone da fuori area. Il bolide del centrocampista finisce all’angolino e mette i Corallini in una situazione favorevole. La reazione dei Lupi è immediata e il pareggio si materializza al 23’. Traversone di Ciancio dalla destra, D’Angelo si fa trovare pronto all’appuntamento e in acrobazia batte Perina. Il pari rivitalizza la compagine ospite che accarezza la rimonta al 26’ con lo stacco di Silvestri che colpisce la parte alta della traversa. E alla mezz’ora è Kanoute, su suggerimento di Maniero, a scappare alle spalle della retroguardia locale e firmare l’1-2. Sei giri di cronometro dopo è Giannone, su invito di Leonetti, a non inquadrare il bersaglio. Nel finale di frazione Manzi toglie un possibile tap-in dai piedi di Di Gaudio.

La pioggia prende la scena nella ripresa, la manovra - per entrambe le squadre - è più compassata e meno pungente. Al 52' Matera carica dalla distanza e calcia, la parabola è sbagliata. Cinque minuti più tardi, Giannone manda in tilt due marcatori e pesca Finardi: l'esterno sbaglia il controllo e si divora una buona opportunità davanti a Forte. Al quarto d'ora del secondo tempo sortita offensiva di Kanoute che si scontra con l'esterno della rete. La Turris non riesce ad imbastire azioni degne di nota, alla lista dei tentativi si aggiunge Franco con una botta velleitario e con poche pretese dalla distanza. Al 71' il portiere biancoverde si oppone a un colpo di testa di Leonetti, fermato però in posizione irregolare. Il tempo va via, per i biancorossi di Caneo non c'è più l'opportunità per stabilire il pareggio. Al triplice fischio è hurrà per l'Avellino al Liguori.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco, Varutti (75' Loreto); Giannone, Santaniello (75' Pavone), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, Bordo, Giofré, D'Oriano, Sartore. Allenatore: Caneo

Avellino (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Matera (70' Carriero), D'Angelo, Tito (89' Mignanelli); Kanoute (85' De Francesco), Maniero (85' Plescia), Di Gaudio. A disposizione: Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Gagliano, Micovschi. Allenatore: Braglia

Arbitro: Carella di Bari

Marcatori: 20' Tascone (T), 23' D'Angelo (A), 30' Kanoute (A)

Ammoniti: Esempio, Lorenzini, Tascone (T), Bove, Kanoute, Braglia (A)