Serie C/Girone C - Beffa Turris al Nuovo Romagnoli: il Campobasso fa 3-3 al 93'

Serie C Girone C

Tour de force per la Turris di Bruno Caneo. Accantonata la sconfitta nel derby contro l'Avellino, i biancorossi sono di scena allo Stadio Nuovo Romagnoli per completare la partita contro il Campobasso. Il match, interrotto e sospeso all'intervallo lo scorso 26 febbraio a causa della neve sul manto erboso, riprenderà dal 46' della ripresa. La squadra campana è in vantaggio col punteggio di 1-2. Inizio convincente per i Corallini che sbloccano il risultato dopo appena sette giri di lancette: Bordo, verticalizza per Leonetti che s'invola verso l'area: il numero 11, a tu per tu con Raccichini, sigla il vantaggio. Al 26' fallo di mano di Varutti in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Liguori che non fallisce l'esecuzione. Nel finale di frazione, ci pensa Tascone a riportare i suoi avanti con un tiro secco che infila Raccichini.

Rispetto al primo tempo, la prosecuzione vedrà diversi interpreti sul rettangolo verde. Per i padroni di casa c'è Zamarion tra i pali e Bolsius al posto di Merkaj. Caneo deve fare a meno di Santaniello e inserisce Pavone nello scacchiere di partenza. La sfida si apre con la Turris che ha l'occasione per calare il tris ma Leonetti si fa disinnescare da uno strepitoso Zamarion. Al 58' ancora Liguori mette la firma sulla disputa approfittando di una respinta non perfetta della difesa e insaccando alle spalle di Perina col mancino. Al 61' manovra di Nacci che serve Rossetti, il numero 9 calcia ma non inquadra lo specchio. Al 64' Perina commette fallo su Liguori, ai rossoblù viene assegnato un altro penalty. Dal dischetto va Rossetti che si fa neutralizzare dal portiere. Al 79' i campani trovano il 2-3 con Loreto che raccoglie un suggerimento di Pavone e trafigge Zamarion. Nel recupero arriva la doccia gelata per la Turris: il Campobasso trova il 3-3 con un rigore - il terzo nei novanta minuti per i locali - timbrato da Emmausso.

Il tabellino

Campobasso (4-3-3): Zamarion; Sbardella (83' Merkaj), Menna, Dalmazzi, Pace; Nacci (83' Bontà), Persia Candellori; Liguori, Rossetti (83' Emmausso), Bolsius (90' Di Francesco). A disposizione: Raccichini, Coco, Vanzan, Fabriani, Martino, Ladu, Giunta. Allenatore: Mirko Cudini

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Loreto; Finardi, Tascone, Franco (87' Bordo), Varutti; Pavone, Giannone (85' Nunziante), Leonetti (82' Zampa). A disposizione: Abagnale, Esempio, Sbraga, Zanoni, Iglio, D'Oriano. Allenatore: Bruno Caneo

Arbitro: Luca Ancelucci di Foligno

Marcatori: 7' Leonetti (T), 26' rig. Liguori (C), 38' Tascone (T), 58' Liguori (C), 79' Loreto (T), 93' Emmausso (C)

Ammoniti: Varutti, Tascone, Perina, Finardi (T)

Note: al 64' Perina (T) para un rigore a Rossetti (C)