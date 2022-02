Serie C/Girone C - Turris due volte in vantaggio a Campobasso: sfida sospesa all'intervallo

Serie C Girone C

Impegno in trasferta per la Turris. La brigata di Bruno Caneo è ospite del Campobasso di Mirko Cudini allo Stadio Nuovo Romagnoli. Archiviato il successo casalingo col Foggia, i biancorossi sono attesi dall'ostico appuntamento su un rettangolo verde dei molisani. Campani alla ricerca della conferma lontani dall'Amerigo Liguori, rossoblù a caccia di un riscatto interno per dimenticare quanto accaduto contro il Monterosi.

Avvio fantastico per i Corallini che trovano il vantaggio dopo sette giri di cronometro. Bordo, utilizzato dal primo minuto dal trainer di Alghero, verticalizza per Leonetti che s'invola verso l'area: il numero 11, a tu per tu con Raccichini sblocca il risultato. Le condizioni del rettangolo verde non sono ottime e i padroni di casa faticano a costruire azioni importanti. Soltanto al quarto d'ora arriva la risposta con Merkaj che spedisce alto sopra la traversa. Al 17' Pace si mette in evidenza con una giocata personale: la difesa respinge il traversone insidioso del laterale. Al 26' fallo di mano di Varutti in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Liguori che non fallisce l'esecuzione. Al 35' Merkaj non riesce ad impattare un suggerimento di Pace, sul ribaltamento di fronte Tascone scarica un tiro secco che infila Raccichini e regala il raddoppio alla Turris. All'intervallo è 1-2 al Nuovo Romagnoli.

Le squadre non rientrano in campo dopo la pausa. La neve si prende la scena e impedisce il regolare svolgimento della sfida. Nonostante le operazioni di pulizia del manto erboso, il signor Ancelucci di Foligno - in seguito a un colloquio con i capitani - opta per il rinvio: il proseguimento della partita del Nuovo Romagnoli, dunque, è posticipato a data da destinarsi.

Il tabellino

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Persia Candellori; Liguori, Rossetti, Merkaj A disposizione: Coco, Vanzan, Magri, Fabriani, Martino, Ladu, Nacci, Tenkorang, Di Francesco, Bolsiusi Allenatore: Mirko Cudini

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zanoni; Nunziante, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Loreto, Sbraga, Iglio, Primicile, Franco, Zampa, D’Oriano, Nocerino, Pavone Allenatore: Bruno Caneo

Arbitro: Luca Ancelucci di Foligno

Marcatori: 7' Leonetti (T), 26' rig. Liguori (C), 38' Tascone (T)

Ammoniti: Varutti (T)

Espulsi: mister Cudini (C) al 33'