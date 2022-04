Serie C/Girone C - L'Avellino supera la Turris nel derby del Partenio: Di Gaudio decisivo nel finale

Posticipo della trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Partenio-Lombardi si gioca il derby tra Avellino e Turris. La squadra di Carmine Gautieri, reduce dalla vittoria sul campo del Picerno, è intenzionata a rispondere alle concorrenti e ad agganciare il Catanzaro in classifica. La truppa di Bruno Caneo, dopo l'ondata Covid-19, torna a disputare un impegno ufficiale ed è determinata a risalire la graduatoria.

Ritmi bassi all'avvio, i padroni di casa provano a rendersi pericolosi con i calci piazzati mentre gli ospiti attendono il momento giusto per colpire. Al 12' Mignanelli scodella in area un pallone insidioso, Perina è costretto all'intervento: sulla respinta Murano non riesce a ribadire in rete. Al 18', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal magistrale piede di Kragl, Bove stacca in area ma non impatta con forza: l'estremo difensore biancorosso controlla senza problemi. Soltanto prima della mezz'ora, i Corallini si vedono in avanti con una conclusione alta di Longo. Al 32' Kanoutè si mette in evidenza con una giocata a rimorchio per Mignanelli: il destro dell'esterno è neutralizzato da Perina. Tre giri di lancette dopo, Manzi devia un tiro di Aloi e la traiettoria si spegne di poco sul fondo. L'Avellino resta in pressione e nel finale di frazione si affaccia in zona offensiva con una doppia opportunità per Kragl. All'intervallo persiste lo 0-0.

La ripresa si apre con gli stessi interpreti in campo. Al 48' Mignanelli tenta l'incornata su traversone di Aloi, la sfera non trova il bersaglio. Trascorrono cinque minuti e ancora il laterale ci prova con un mancino che non crea difficoltà a Perina. Sul versante opposto, proteste della Turris per un contatto tra Longo e Aloi nell'area di rigore biancoverde: il direttore di gara lascia proseguire. Tra il 60' e il 61' Murano non sfrutta due occasioni di testa, il parziale resta inchiodato. Al 72' il subentrato Di Gaudio sbuca sul secondo palo e colpisce: tocco non distante dallo specchio. A nove dal termine è Manzi a coinvolgere Forte, ma sul ribaltamento Bove non sfrutta una sponda di Silvestri e manda alto da mattonella invitante. All'85' Tascone spreca una clamorosa chance su suggerimento di Giannone. "Gol sbagliato, gol segnato", la regola non scritta nel calcio si materializza al Partenio. Di Gaudio, con un rasoterra sporcato, supera Perina e regala la vittoria all'Avellino in extremis: la Turris esce sconfitta dalla trasferta sul rettangolo verde dei Lupi.

Il tabellino

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco (790 Carriero), Aloi, Kragl (88' Mastalli), Mignanelli (76' Tito); Kanoute (70' Di Gaudio), Murano (76' Plescia). A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Dossena, Chiti, Matera, Micovschi. Allenatore: Carmine Gautieri

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga (87' Pavone), Di Nunzio; Ghislandi (79' Nunziante), Finardi (63' Tascone), Bordo, Zampa (63' Franco), Loreto; Longo, Leonetti (79' Giannone). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Esempio, Lame, Varutti, Zanoni, Iglio, Santaniello. Allenatore: Bruno Caneo

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino

Marcatori: 86' Di Gaudio (A)

Ammoniti: Aloi, Silvestri, Plescia, Matera (A), Zampa, Leonetti, Finardi (T)