Turris, Caneo in vista del Campobasso: "Vogliamo i tre punti, ho ritrovato una squadra in salute. VAR? Sono favorevole, ma..."

Mettere alle spalle la sconfitta nel derby del Partenio-Lombardi contro l'Avellino per concentrarsi su un altro impegno in programma. È questo il diktat in casa Turris in vista della prosecuzione della sfida allo Stadio Nuovo Romagnoli contro il Campobasso. Il match dello scorso 26 febbraio, sospeso all'intervallo per le condizioni atmosferiche e per il manto erboso ricoperto da neve, riprenderà dal secondo tempo domani pomeriggio. Alle ore 14.30 di giovedì 7 aprile, i ragazzi di Bruno Caneo andranno a caccia dei tre punti. Partita in discesa per i Corallini, avanti di un gol: tuttavia, il successo non è scontato e servirà una prova di carattere per assicurarsi l'intera posta in palio.

Il trainer di Alghero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro: "Serve un buon approccio in questa mini-partita e tenere a mente l'obiettivo finale: vogliamo e dobbiamo portare a casa la vittoria. I tre punti sono alla nostra portata, saranno importanti per il nostro percorso. Ho ritrovato una squadra in salute e con la giusta mentalità, contro l'Avellino abbiamo sfoderato una buona prestazione difensiva ma dobbiamo migliorare in fase offensiva. Nel calcio bisogna saper attaccare, la nostra identità è improntata sull'essere propositivi e segnare un gol in più dell'avversario". Sul 3-4-3 come modulo da affidarsi: "L'attuale posizione in classifica è merito di questo modulo, abbiamo qualità e tecnica per riuscire a portare avanti questo schieramento. Non ci deve essere stanchezza, l'obiettivo è troppo interessante". Sul giovanissimo Longo, in crescita nelle ultime apparizioni: "È un classe 2000 che deve migliorare l'aspetto tecnico e il rapporto con la porta. Deve pensare più da attaccante, ma ha fisicità e qualità ed è un valore aggiunto". Sull'introduzione del Var in Serie C: "Aiuta molto, chi arbitra non deve essere condizionato nei confronti di una maglia rispetto ad un’altra. Chi arbitra deve fischiare quello che vede, non quello che interpreta. Se sbagliano, la carriera la perdono loro e non noi". Sulla permanenza alla Turris: "Ho un rapporto che mi lascia soddisfatto, mi lasciano esprimere. Ho un ottimo rapporto con Primicile, la società è sana ed è un esempio per la categoria. Bisogna vedere cosa si riesce a portare in più a Torre del Greco".