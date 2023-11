Serie A Femminile - Roma-Napoli 6-0, match senza storia: cronaca e tabellino

Settima sconfitta consecutiva, prosegue la crisi di risultati per il Napoli Femminile. La squadra di Biagio Seno, ultima in classifica e con zero punti, incassa una dura e pesante lezione dalla Roma di Alessandro Spugna. La prima della classe ne segna sei al fanalino di coda in una sfida senza storie, e a porte chiuse per motivi di sicurezza, al Tre Fontane.

La cronaca si apre con le fasi di studio tra le due formazioni. Le giallorosse provano a dettare il ritmo della gara, mentre le azzurre attendono il momento giusto per colpire. Alla prima occasione utile però le padrone di casa passano in vantaggio al 19’. Sugli sviluppi di un corner, Giugliano disegna la traiettoria e Valdezate insacca con un sinistro vincente. Le ospiti cercano di reagire, ma il raddoppio per le capitoline è dietro l’angolo. Su un traversone dalla destra di Aigbogun al 26’ si fa trovare pronta Di Guglielmo che, di testa, supera Beretta. Subito squillo delle partenopee con del Estal, ma Korpela neutralizza senza troppi problemi. Al 32’ filtrante di Kramzar per Viens: la calciatrice canadese controlla e non sbaglia con il destro per il tris. Opportunità una dietro l’altra per la Roma con l’incornata di Giacinti al 33’, con la conclusione di Greggi al 36’ e con una botta da fuori di Giugliano al 38’. Il Napoli replica con una ripartenza di del Estal, la più pericolosa per la truppa di Seno: l’estremo difensore locale si oppone. Al tramonto della frazione iniziale la capolista fa poker con Giugliano che, complice una deviazione, beffa Beretta.

In avvio di ripresa, Valdezate stacca su una parabola della numero 10 ma non indirizza verso lo specchio di porta. Stesso esito, poco più tardi, per Viens e per Giacinti. Al 64’ ci prova Glionna dalla distanza, la difesa campana respinge. L’azione si capovolge e Chmielinski calcia, la sfera finisce di poco sul fondo. Al 66’ Beretta non trattiene una punizione di Giugliano, Di Gugliemo ringrazia e fa 5-0. Le giallorosse, con un dominio assoluto nel punteggio e nelle occasioni, amministrano e concedono alle azzurre solo la chance con Friedrichs a dieci dal novantesimo. La partita si chiude con il team capitolino che mette il sigillo di Kramzar. Pesante disfatta in trasferta per le partenopee, sempre più ultime in classifica.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Korpela; Aigbogun, Valdezate, Linari (58’ Minami), Di Guglielmo; Giugliano (68’ Feiersinger), Greggi; Haavi (58’ Latorre), Kramzar, Viens (58’ Latorre); Giacinti (68’ Tomaselli). A disp.: Ceasar, Ciccotti, Kumagai, Serturini. All.: Alessandro Spugna

Napoli (4-3-1-2): Beretta; Pettenuzzo, Di Bari (61’ Bertucci), Veritti, Pellinghelli; Friedrichs (84’ Kobayashi), Mauri (46’ Giacobbo), Gallazzi; Chmielinski; Del Estal (46’ Banusic), Corelli. A disp.: Bacic, Cammarano, Di Marino. All.: Biagio Seno

Arbitro: Luca De Angeli di Napoli

Reti: 19’ Valdezate, 26’ Di Guglielmo, 32’ Viens, 45’ Giugliano, 66’ Di Guglielmo, 90’ Kramzar

Ammonizioni: Corelli (N)