Sesto ko per il Napoli Femminile che resta fanalino di coda della Serie A: il Sassuolo sbanca Cercola con Sciabica

Sesta sconfitta di fila e ultimo posto in classifica. Il Napoli perde anche contro il Sassuolo nella gara disputata a Cercola e resta fanalino di coda della Serie A Femminile. La squadra neroverde vince di misura ed espugna Cercola, decide una rete messa a segno da Sciabica nel secondo tempo. Mister Biagio Seno ripropone il consueto 4-3-1-2 con Friedrichs mezzala destra e Chmielinski dietro le punte. Proprio Friedriche al 4' impegna il portiere ospite Durand, abile ad alzare sopra la traversa un pallone potente e preciso. Brava altresì Bacic al 7' e poi al 14' su Monterubbiano che, soprattutto nella seconda occasione, vede bloccare il suo pallonetto da buona posizione. Sempre l'attaccante ospite colpisce la parte alta della traversa con un colpo di testa al 20', ci riprova pure al 31' con una conclusione a giro da pochi passi respinta da Bacic. Banusic in contropiede con il sinistro spaventa Durand al 40'. Nella ripresa il Sassuolo sfiora il gol con la solita Monterubbiano e poi trova il vantaggio con la neo-entrata Sciabica che risolve una situazione intricata in area azzurra. Il Napoli poco dopo va vicino al pari con Banusic su lancio di Paloma: destro forte e parata del portiere. Chance di raddoppio per le neroverdi con un destro di Santoro, la traversa gli nega la gioia. È l'ultima emozione del match.