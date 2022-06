Recanatese-Giugliano, è il giorno della finale della Poule Scudetto: i convocati di Ferraro

È la giornata per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie D della stagione 2021/22. La Poule Scudetto è giunta alle battute conclusive, oggi andrà in scena la finale tra la Recanatese e il Giugliano. Gialloblù tutt'altro che sazi dopo le vittorie nel Girone G e nel Gruppo 3 della competizione. Archiviata la buona prova sul suolo lombardo contro il Sangiuliano CIty, Cerone e compagni vanno a caccia del successo nel torneo riservato ai vincitori. Al termine della rifinitura, Giovanni Ferraro ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida odierna. Sono ventuno gli uomini a disposizione:

Portieri - Ammirati, Costanzo, Baietti

Difensori - Boccia, Oyewale, Poziello C., Vivolo, Caiazzo, Gentile, Mazzei, Biasiol

Centrocampisti - Ceparano, De Rosa, Cerone, Abonckelet, Zanon, Poziello R., Gomez

Attaccanti - Ferrari, Scaringella, Kyeremateng